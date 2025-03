Wall Street : nouveaux dégagements sur les semiconducteurs information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 23:08









(CercleFinance.com) - Le 'rouge' est de retour à Wall Street avec la confirmation par Donald Trump que les États-Unis imposeraient effectivement des droits de douane de 25% sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux Etats Unis.

Le séance s'achève sur une baisse de -2% du Nasdaq, de -1,1% du S&P500 puis une flambée de +7% du 'VIX' qui lui est associé (à 18,4).

De lourds dégagements ont de nouveau pesé sur les semiconducteurs (-2,8%) dans le sillage de Super Micro computer (-9%), ARM (-7,5%), Arista (-6,10%), Vistra (-5,9%), Nvidia (-5,8%), Broadcom (-4,8%), AMD (-4%) et Intel (-3,2%).



Pas rotation sectorielle au profit des 'Treasuries' malgré la chute des valeurs 'risk-on' : les T-Bonds qui se dégradent de +3Pts sur le '10 ans' (vers 4,3400%) et de +2Pts sur le '2 ans' (vers 4,004%).



Côté chiffres US, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont de nouveau progressé en février, de 0,9%, selon le Département du Commerce (après avoir augmenté de 3,3% en janvier).

Toutefois, en excluant le secteur des transports aux variations souvent particulièrement volatiles (et en hausse de 1,5% en février), les commandes américaines de biens durables se sont accrues plus modestement le mois dernier, de 0,7%.



Toujours aux Etats Unis, les stocks américains de pétrole brut ont diminué de -3,3Mns de barils la semaine dernière, tout comme ceux d'essence (-1,4Mns barils) et de produits distillés (-0,4Mn de baril), a annoncé mercredi l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Le taux d'utilisation des capacités des raffineries a atteint 87%.

Les cours pétroliers rebondissent de +1,3% suite à la parution de ces données, le brut léger texan (WTI) a renoué avec les 70 dollars le baril avant de se tasser un peu vers 69,8$ ce soir.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.