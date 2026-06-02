Wall Street : nouveau records de records, mais majorité de titres en repli

C'est un nouveau carton plein, un quinté de doublés-records intraday/clôture... pour le Nasdaq-100 (36.670/36.660), le S&P500 (7.620/7.610), le Dow Jones ( 0,45% à 51.300), le Nasdaq Composite (27.190/27.093), le Wilshire.5000 ( 0,25% à 74.444)... et le SOXX qui mérite une mention spéciale, nous allons y revenir.

Le Russell-2000 gagne 0,95% mais se contente d'égaler son record à 2.935Pts en intraday.

Mais avant d'évoquer l'explosion des semiconducteurs, un petit focus sur un détail... surement sans importance : c'est le 5ème record consécutif pour les 3 principaux indices, et par 5 fois, les valeurs en repli ont surpassé les valeurs en hausse : la veille, 9 secteurs sur 11 avaient fini dans le rouge, aujourd'hui le Nasdaq Composite passe les 27.100 avec plus de 60% de valeurs en repli, c'est du 55% sur le "S&P".

Cela ne s'est tout simplement jamais produit en 145 ans : 5 records sur 5 indices, 5 "advance/decline" négatif d'affilée... zéro occurrence connue. Et 70% de records battus depuis 6 semaines l'ont été avec cette même inversion de ratio, et une assise reposant sur un liste de titres de plus en plus courte.

L'indice "SOXX" s'envole de 5,8% à 605$: il aligne une 34ème hausse en 43 séances et pulvérise un 23ème record absolu depuis le 8 avril (soit un nouveau zénith inscrit plus de une séance sur 2, pour le Nasdaq, le ratio est pratiquement de 2 sur 3).

L'indice sectoriel (23 valeurs) affiche une performance unique en 150 ans : 99% depuis le 30 mars (soit 2,3% de gain en moyenne par séance, et tutoie la cible symbolique des 614$ ( 100% et 5.000Mds$ de "capi" en 10 semaines).

L'un de ses composants, Marvell Techno a explosé de 32,5%, portant son gain annuel à 242%, pour un PER 2027 de 120 et se paye 17 fois le chiffre d'affaire (après révision à la hausse).

Mais rien ne peut égaler ARM avec ses 270% de gains annuels (record à 428$ ce 2 juin), soit un PE de 340 et 72 fois le CA 2027.

Les commentateurs sur les chaines financières parlent de "chasse au momentum", "d'appétit dévorant pour la volatilité" : ce phénomène déjà observé il y a 26 fait presque figure d'échantillon, avec des encours financiers 10 fois plus massifs, du fait de la multiplication des outils de spéculation avec "effet de levier", et des milliers d'options mensuelles, hebdo, et même au "jour le jour".

Une véritable griserie s'empare du marché, c'est full risk-on, plus personne ne se couvre, le VIX retombe vers 15,70... un des scores les plus faibles jamais observé avec un tel degré de surachat au cours du 21ème siècle.

Et Wall Street continue de saluer dans l'allégresse les derniers trimestriels Palo Alto s'envole de 11% en "after market" sur l'annonce d'un bénéfice de 0,85$ par action au lieu de 0,8$ estimé ( et 0,96$ pour le prochain trimestre contre 0,90$).

Le chiffre d'affaires bat également le consensus et les prévisions sont relevées 3,35Mds$ contre 3,28 attendu).

Ce schéma se répète inlassablement depuis la mi-avril : les profits sont toujours supérieurs aux attentes, les "guidance" toujours relevées... et dans ce cas particulier, l'essor de l'I.A accroit les besoins de cybersécurité.

Palo Alto s'envole de 11% en "after market" sur l'annonce d'un bénéfice de 0,85$ par action au lieu de 0,8$ estimé ( et 0,96$ pour le prochain trimestre contre 0,90$).

Le chiffre d'affaires bat également le consensus et les prévisions sont relevées 3,35Mds$ contre 3,28 attendu).

Ce schéma se répète inlassablement depuis la mi-avril : les profits sont toujours supérieurs aux attentes, les "guidance" toujours relevées... et dans ce cas particulier, l'essor de l'I.A accroit les besoins de cybersécurité.

Côté "macro", que du bon aujourd'hui : les statistiques américaines publiées ont dépassé les attentes.

La révision à la baisse de la croissance du PIB, de 2,0% à 1,6%, est déjà oubliée : l'indice ISM ressort à 54 contre 52,7 attendu, tandis que l'enquête JOLTS du département du Travail fait état de 7,618 millions d'offres d'emploi en avril, contre 6,887 millions en mars (6,866 millions après révision), soit une progression de près de 10%.

Cette hausse inattendue des offres d'emploi laisse présager un rapport mensuel sur l'emploi ("NFP") robuste vendredi, signe d'une économie américaine toujours dynamique, mais aussi susceptible d'entretenir les pressions inflationnistes.

L'enquête ADP sur l'emploi privé, attendue mercredi, fournira un nouvel aperçu de la santé du marché du travail avant les chiffres officiels.

Manifestement, le marché obligataire semble peu préoccupé par un éventuel risque de surchauffe.

Les rendements des Treasuries se sont détendus de 2,5 point de base sur le dix ans à 4.45%, de 3,4 points sur le 30 ans, à 4,957%, tandis que le deux ans n'a reculé que de 0,5 point de base, à 4,046%.

Ce mardi restera également marqué par un brusque accès de volatilité à la baisse sur le Bitcoin et les cryptos qui dévissent de -5% en moyenne.

Le BTC décroche sous le support des 70.700$ et s'enfonce sous les 67.000, inscrivant un "plus bas" depuis le 3 avril (66.950$).

C'est la conséquence de l'annonce de la première vente de 32 BTC (à 77.135$) par Michael Saylor : c'est quantité négligeable mais le PDG de Strategy qui avait juré qu'il serait éternellement acheteur.

Strategy détient encore 843.700BTC acquis à 75.700$ en moyenne : la perte atteint ce soir -10% sur la position totale.