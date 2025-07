Wall Street : nouveau doublé record 'S&P'+Nasdaq, Nvidia +2% information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 22:20









(CercleFinance.com) - Le S&P500 l'a fait, à la dernière seconde : il termine en hausse de +0,02% (à 6.390) et aligne ainsi un 6ème record historique consécutif et a franchi pour la première fois en séance la barre des 6.400, soit +32% depuis le 7 avril.



Le Nasdaq-100 (+0,3%) réalise également le doublé 'intraday/clôture' : il inscrit un nouveau zénith de 23.386Pts (+42% depuis le 7 avril, record de hausse sur 3 mois et 3 semaines) et en termine à 23.356.



Wall Street ne cesse d'accroître son avance par rapport à l'Europe : en 1 mois, l'indice S&P 500 a progressé de plus de 7%, tandis que le Nasdaq s'est adjugé 9%... contre +0,00% pour le CAC40.

Les commentateurs s'empressent de passer sous silence les -0,14% pour se focaliser sur le nouveau record absolu de Nvidia qui s'envole de +2% à 176,7$, pour une capitalisation qui franchit un nouveau palier : les 4.300Mds$, soit 8% de la 'capi' du S&P500... là encore une première historique (Microsoft, c'est 5%).



Les 'semi' ont de nouveau dominé les débats : Supermicrocomputer bondit de +10,2%, Cadence Design de +6,1%M, AMD +4,4%, ASML +3,9% (le 'SOXX' engrange +1,7% et revient à 0,4% de son record absolu de 247$).



Du côté des banques centrales, la Réserve fédérale américaine devrait laisser ses taux directeurs inchangés ce mercredi à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire qui débute demain.



Bon nombre d'intervenants espèrent cependant que la tonalité de son communiqué ouvre la voie à une reprise de ses mesures d'assouplissement d'ici à la fin de l'année.



Aucun indicateur économique ne figurait à l'agenda ce lundi mais le reste de la semaine s'annonce chargé avec, en point d'orgue, la publication, vendredi, des chiffres de l'emploi du mois de juillet.



En attendant, les T-Bonds US pâtissent du 'risk-on' qui se perpétue à Wall Street et le '10 ans' affiche +3Pt à 4,4150%, le '30 ans' +2,3Pts à 4,952%.



La saison de publications de résultats devrait aussi apporter son lot d'enseignements avec environ 164 sociétés du S&P 500 qui publieront leurs trimestriels, dont neuf composantes du Dow Jones, qui publieront cette semaine, dont Meta et Microsoft mercredi soir, puis Apple et Amazon jeudi.



Jusqu'à présent, 80 % des entreprises américaines ont fait 'mieux que prévu' (grâce à la minoration systématiques des 'attentes', cette proportion de 4 sur 5 devient presque risible) durant cette saison des résultats, à comparer avec une moyenne de 78% sur cinq ans et de 75% sur dix ans.





