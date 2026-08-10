Wall Street navigue à vue

Les principaux indices américains évoluent sans réelle conviction ce lundi. Les investisseurs restent attentifs aux éventuelles avancées concernant la situation dans le détroit d'Ormuz, tout en se préparant à une semaine riche en données macroéconomiques.

Dans ce contexte attentiste, le S&P 500 progresse de 0,15%, tandis que le Dow Jones et le Nasdaq 100 évoluent quasiment à l'équilibre.

L'Iran a indiqué être proche d'un accord définitif avec Oman visant à définir de nouvelles voies de navigation entre les deux pays à travers le détroit d'Ormuz. Téhéran a toutefois répété que les États-Unis devaient remplir plusieurs conditions avant toute réouverture de ce dernier.

Sur le front macroéconomique, les chiffres des prix à la consommation et à la production, attendus plus tard dans la semaine, pourraient fournir de précieux indices sur la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Kevin Warsh n'a en effet pas véritablement donné d'indications sur ce sujet lors de la dernière conférence de presse de la Fed.

Les anticipations de hausse des taux se sont néanmoins modérées vendredi après la publication de données montrant que l'économie américaine avait, contre toute attente, détruit des emplois en juillet. Selon l'outil FedWatch du CME, la probabilité d'un relèvement des taux en septembre s'établirait désormais à 44%.

Le calendrier des résultats s'allège par ailleurs cette semaine, avec notamment les publications d'Applied Materials, Super Micro Computer, Lumentum et Cisco.

Du côté des valeurs individuelles, Bloomberg News rapporte que GameStop envisagerait de retirer son offre de 56 milliards de dollars déposée sur eBay.

Intel recule de 3,7% après l'annonce par le fabricant de puces du lancement d'une offre d'actions de 15 milliards de dollars.

Archer Aviation a de son côté signé des accords définitifs avec Boeing afin d'acquérir trois filiales, Wisk Aero, SkyGrid et Insitu. En contrepartie, l'avionneur américain recevra 19,75% du capital d'Archer, ainsi que des instruments financiers lui permettant d'augmenter ultérieurement sa participation. Le titre Archer Aviation bondit de 16%, tandis que celui de Boeing gagne 0,5%.