Wall Street monte la hausse des taux s'éloigne

Les principaux indices américains progressent ce vendredi après la publication de chiffres montrant que l'économie américaine a, contre toute attente, détruit des emplois en juillet. Une surprise qui réduit la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en septembre.

Dans ce contexte, le S&P 500 affiche une progression de 0,5%, le Dow Jones gagne 0,2%, tandis que le Nasdaq 100 s'adjuge 0,8%.

Selon le département du Travail, l'économie américaine a détruit 23 000 emplois non agricoles en juillet, alors que les économistes tablaient sur 80 000 créations de postes.

Le nouveau président de la banque centrale américaine, Kevin Warsh, n'a pas vraiment donné de précisions quant aux indicateurs surveillés par l'institution pour décider de la direction des taux. Avant son départ, Jerome Powell avait déjà souligné à plusieurs reprises l'importance du marché de l'emploi dans les décisions de la Fed.

Parmi les valeurs les plus remarquées, Microchip Technology gagne 12% après avoir dévoilé des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel supérieures aux attentes.

Dans le même temps, Cloudflare avance de 8% après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à un niveau supérieur aux attentes du marché.

Airbnb gagne de son côté 16% après avoir dépassé les attentes en matière de chiffre d'affaires au deuxième trimestre.

SpaceX progresse de plus de 10% après avoir déjà gagné 6,14% la veille. Le géant du secteur spatial a passé haut la main la séance de jeudi, qui marquait pourtant la fin de la période de blocage de ses actions. Les investisseurs semblent désormais plus confiants quant à l'évolution du titre, maintenant que cette étape est passée.

A l'inverse, Trade Desk chute de 19% après que le spécialiste des technologies publicitaires a présenté des prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre inférieures aux attentes.