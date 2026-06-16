Wall Street mitigée à l'approche de la décision de la Fed et des débuts de Warsh ; SpaceX s'envole

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* Le Dow Jones progresse d'environ 0,6 %, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq reculent tous deux

* Les services aux collectivités en tête des secteurs en hausse du S&P 500; la technologie est le secteur le plus faible

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,4 %

* Le dollar recule; le bitcoin baisse >de 1 %; le brut américain glisse >de 4 %; l’or progresse légèrement

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,45 %

16 juin - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l’adresse

WALL STREET MITIGÉE À L'APPROCHE DE LA DÉCISION DE LA FED ET DES DÉBUTS DE WARSH; SPACEX S'ENVOLE Les principaux indices américains affichent des résultats mitigés en ce début de journée de mardi, les investisseurs faisant preuve de prudence à la veille de la première décision sur les taux d’intérêt sous la présidence de Kevin Warsh à la Réserve fédérale. Aucun changement des taux n’est attendu à l’issue de la réunion de politique monétaire de deux jours qui s’achèvera mercredi, mais les investisseurs suivront de près la prestation de Warsh lors de sa conférence de presse après la déclaration. Les actions américaines ont rebondi lors de la séance précédente après que le président américain Donald Trump a annoncé la signature d’un accord préliminaire visant à mettre fin au conflit. Toutefois, des doutes persistent concernant cet accord, les transporteurs maritimes avertissant qu’il faudrait peut-être plusieurs semaines pour que la confiance revienne après une éventuelle réouverture du détroit d’Ormuz. Dans le même temps, l’action SpaceX SPCX.O a bondi de plus de 15 % à un moment donné, portant sa capitalisation boursière au-dessus de celles d’Amazon.com .AMZN.O et de Microsoft MSFT.O , pour devenir la quatrième entreprise la plus valorisée au monde. La plupart des secteurs du S&P 500 .SPX sont en hausse, emmenés par les services publics .SPLRCU et l’industrie

.SPLRCI , tandis que l’énergie .SPNY et la technologie

.SPLRCT sont à la traîne. En détail, les grandes banques .SPXBK figurent parmi les secteurs les plus performants, tandis que celui des logiciels et services .SPLRCIS est sous pression. Parmi les indices en passe d’atteindre des niveaux de clôture records, on trouve le Dow .DJI , les valeurs moyennes .MID , les petites capitalisations .SPCY et le secteur industriel du S&P 500.

Voici un aperçu de la situation des marchés vers 10 h 29 (heure de l’Est).

(Terence Gabriel)

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