Wall Street met en balance le ralentissement de l'inflation et la hausse des prix du pétrole brut

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nasdaq termine en hausse de 0,9 %, le S&P 500 progresse d'environ 0,4 % et le Dow Jones affiche un léger gain

* Le secteur technologique mène la hausse des secteurs du S&P 500; celui de la santé est le plus faible

* Le dollar recule; l’or progresse de >1 %; le brut américain s’apprécie de >2 %; le bitcoin s’envole d’environ 4 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,58 %

14 juillet - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

WALL STREET ÉVALUE LE RALENTISSEMENT DE L’INFLATION FACE À LA HAUSSE DES PRIX DU PÉTROLE Les principaux indices américains ont terminé en hausse mardi, les investisseurs mettant en balance un rapport sur l’inflation plus modéré que prévu et les bons résultats des banques, d’une part, et la hausse des cours du pétrole dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, d’autre part. Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh , qui comparaissait devant le Congrès pour la première fois depuis son entrée en fonction, a réaffirmé l’engagement de la banque centrale à rétablir la stabilité des prix. Son témoignage a coïncidé avec une intensification des tensions impliquant l’Iran et des inquiétudes concernant une éventuelle perturbation du trafic dans le détroit d’Ormuz , ce qui a contribué à faire grimper les cours du pétrole brut et a tempéré l’optimisme suscité par les données d’inflation favorables. La saison des résultats du deuxième trimestre a également démarré sur les chapeaux de roue, cinq des plus grandes banques américaines ayant publié des résultats qui ont bénéficié d’une forte activité de trading et d’une amélioration des opérations de fusion-acquisition.

Parmi les secteurs du S&P 500, la technologie .SPLRCT a mené la hausse, tandis que la santé .SPXHC est restée à la traîne. Les valeurs des semi-conducteurs .SOX et des sociétés minières de métaux précieux .XAU ont figuré parmi les plus performantes du marché.

Les valeurs financières .SPSY et l’indice des grandes banques .SPXBK ont brièvement atteint des records intrajournaliers après la publication de résultats bancaires encourageants, même si une grande partie de leurs gains s’est effacée à la clôture. Les valeurs du secteur des logiciels .SPLRCIS ont sous-performé après que les estimations préliminaires d’IBM

IBM.N ont ravivé les craintes concernant les bouleversements liés à l’intelligence artificielle dans certains segments du secteur. L’effondrement de 25,2 % d’IBM a marqué pour le titre une chute journalière plus importante que celle subie lors du « lundi noir » de 1987.

Voici un aperçu de la situation des marchés peu après 16h (heure de l’Est).

(Terence Gabriel)

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