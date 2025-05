Wall Street : meilleur mois boursier de l'histoire avec +18% information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 23:12









(CercleFinance.com) - Quelle semaine ! Encore un carton plein à la hausse

et cette séances des '3 sorcières' vient conclure en beauté le mois boursier le plus haussier de l'histoire (double record de gains et de séances de hausse avec +16 sur une série de 20, dont 1 à l'équilibre et 3 de baisse).



Jamais un mois de mai n'avait figuré dans le trio de tête des performances mensuelles en 1 siècle.

Les records de hausse précédents revenaient aux mois d'avril, mars, octobre et décembre.

Le mois de mai 2025 va donc devenir une référence historiques inattendue avec une 8ème séance de hausse consécutive pour le Nasdaq, avec des gains hebdomadaires avoisinant 7% et un gain mensuel de +17,8% qui pulvérise le précédent record de +16,3% d'avril 2020.

Le S&P500 flambe de +5,3% en hebdo et accroche les +13% sur le mois de mai (2ème meilleure performance de l'histoire)... les investisseurs doivent avoir de 'bonnes raisons'.

Car contrairement à avril 2020, pas de 'all-in' monétaire cette fois-ci, pas de 'taux zéro', pas de grosses mains institutionnelles à la manoeuvre pour rétablir la confiance... mais au contraire des taux qui se sont tendus de +16Pts dans l'intervalle (et +45Pts depuis le 2 avril) : du jamais vu.



Mais la hausse depuis le 7 avril s'alimente d'achats frénétiques de la part des particuliers qui une fois n'est pas coutume 'font la tendance' alors que les institutionnels restent frileusement sur la touche, tétanisés par la montée des taux, le refus de la FED de baisser les siens, des anticipations d'inflation supérieures à 7% d'ici la fin de l'année, etc.



Et en matière d'achats 'FOMO', cette semaine est particulièrement emblématique avec les +44,3% 'hebdo' de Supermicrocomputer, +28% de first Solar, +19,1% de Dell, +17% de Tesla, +16% de Nvidia (3.300Mds$ de 'capi' et qui talonne Microsoft, reléguant Apple à la 3ème place)... et ce soir +9% de Coinbase.

Sans oublier les '7 fantastiques', toutes dans le vert cette semaine.



Les acheteurs semblent régner sans partage depuis le 'buy the dips' du 9 avril: aucune déception côté FED ou côté 'stats' (chute du moral des ménages ce vendredi) n'a interrompu les 'clics' frénétiques sur la touche 'achat'.



Du point de vue des investisseurs, toute la question est maintenant de savoir si les nuages commerciaux se sont dissipés pour de bon comme semblent s'en être convaincus les acheteurs ou si de nouvelles turbulences restent à venir.



Pour bon nombre d'analystes, le pic d'incertitude liée à la politique commerciale états-unienne est désormais passé, mais d'autres professionnels se montrent plus sceptiques.

'L'optimisme actuel du marché repose sur des bases fragiles', avertit Andrew Lake, chez Mirabaud Asset Management.

Par ailleurs, il est probable que les droits de douane, même réduits, viennent freiner de manière significative la croissance économique, en particulier aux Etats-Unis: avec 10% imposés dans le meilleurs des cas à ses partenaire, en étant très optimiste, on se retrouve avec des tarifs 4 fois plus élevés qu'avant le 2 avril, et probablement 10 fois plus élevés vis-à-vis de la Chine.



'Les vrais effets négatifs des droits de douane sont encore à venir: hausse des prix, baisse des profits et possible ralentissement de l'emploi', préviennent les équipes de de J.Safra Sarasin.

'La guerre commerciale est loin d'être réglée: les marchés risquent de redevenir instables dans les mois à venir', juge la banque privée suisse.



Mais Wall Street qui a retrouvé ses niveaux de fin mars (avant les annonces de Trump) nous transmet ce message : cela va aller mieux avec les 'tarifs ' que sans... et la hausse des taux, les +2.000Mds$ de déficits en 12 mois c'est sans importance, une quantité négligeable... un 'non-problème'.



Le rendement des T-Bonds s'est retendu -à la marge- ce vendredi, le '10 ans' revenant à 4,453%, le '2 ans' au contact des 4,00%, le '30 ans' flambe vers 4,92% (pires conditions pour les prêts hypothécaires depuis fin octobre 2023).



Les chiffres du jour n'ont manifestement pas calmé pas les détenteurs de T-Bonds : le sentiment du consommateur américain a continué de se dégrader au mois de mai, les ménages semblant s'inquiéter particulièrement de la conjoncture économique du moment, même si leurs anticipations se détériorent aussi.



L'indice de l'Université du Michigan mesurant le sentiment du consommateur est ressorti à 50,8 en première estimation ce mois-ci contre 52,2 en avril, alors que les économistes l'attendaient en moyenne à 55.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, souligne que les tensions commerciales restent au coeur des préoccupations des consommateurs, quelque 75% des personnes interrogées ayant déclaré s'inquiéter de leur impact, contre 60% en avril.



L'économiste précise que l'enquête a démarré le 22 avril pour se clôturer le 13 mai, soit deux jours après l'annonce de la trêve commerciale conclue avec la Chine.

Les anticipations d'inflation à un an donnent un taux de 7,3%, contre 6,5% le mois précédent.



Dans le détail, le sous-indice de la situation économique actuelle a reculé à 57,6 contre 59,8 le mois passé, tandis que celui mesurant les anticipations du consommateur s'est replié à 46,5 contre 47,3 en avril



le Département du Commerce fait état d'une hausse de 1,6% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en avril 2025 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.361.000 en rythme annualisé et ajusté de variations saisonnières.

Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures- ont cependant reculé le mois dernier, de 4,7% à 1.412.000, tandis que les achèvements de logements ont diminué de 5,9% à 1.458.000 : la morsure des taux commence à se faire ressentir dans le secteur de la construction.













Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.