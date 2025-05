Les Schtroumpfs envahissent Landerneau pour une nouvelle tentative de record du monde

Rassemblement de Schtroumpfs à Landerneau, dans le Finistère, le 25 mars 2023 ( AFP / FRED TANNEAU )

"On va schtroumpfer le record !" La petite ville de Landerneau (Finistère) va se grimer en bleu, samedi, en espérant enfin battre le record du monde de rassemblement de Schtroumpfs, après deux tentatives manquées en cinq ans.

"La, la, la, Schtroumpf, la, la"... La fameuse chanson de Dorothée devrait résonner toute la journée dans les commerces et les rues de la petite ville bretonne (16.000 habitants), où sont attendus des milliers d'hommes et de femmes à bonnet blanc et visage bleu, inspirés par les célèbres lutins du dessinateur belge Peyo.

"C'est fédérateur et ça a un côté décalé qui fait du bien par les temps qui courent", vante le maire (divers droite) Patrick Leclerc, qui se déguisera lui aussi en Schtroumpf, comme lors des deux dernières tentatives de record.

"Ça fait vivre et s'amuser les gens: ils rentrent le temps de quelques heures dans un monde imaginaire", abonde Pascal Soun, président de l’association Pays de Landerneau-Daoulas, organisatrice de l'événement.

Actuellement, c'est toujours la petite commune allemande de Lauchringen, à la frontière germano-suisse, qui détient le record mondial du plus grand rassemblement de Schtroumpfs, avec 2.762 participants, le 16 février 2019.

Le 7 mars 2020, Landerneau avait pourtant battu ce record en accueillant 3.549 Schtroumpfs. Mais l'exploit n'avait pas été validé par le Livre Guinness, en raison d'un document manquant, selon les organisateurs.

Réalisée en pleine épidémie de Covid-19, la tentative de 2020 avait cependant fait du bruit jusqu'au-delà des Alpes, certains médias italiens critiquant une manifestation "irresponsable" alors que la péninsule était déjà confinée.

La vidéo du rassemblement avait été vue des centaines de milliers de fois et l'événement, destiné à faire connaître le carnaval de Landerneau, avait dépassé toutes les attentes des organisateurs.

Deux femmes déguisées en schtroumpfette à Landerneau, dans le Finistère, le 25 mars 2023 ( AFP / FRED TANNEAU )

Rééditée en mars 2023, la tentative avait de nouveau échoué pour cause, cette fois, de météo exécrable: 231 Schtroumpfs avaient manqué à l'appel.

Les Landernéens avaient prévu d'en rester là. Mais la société Paramount, qui produit "Les Schtroumpfs - le film" (sortie le 16 juillet), les a convaincus de réenfiler leurs costumes.

La société de production cinématographique a pris en charge la communication et offrira 1.200 places pour une avant-première du film.

"Il va faire beau, les feux sont au vert !", s'enthousiasme le maire, qui a d'ores et déjà pris un arrêté municipal pour interdire aux bars de la ville de vendre des boissons aux Schtroumpfs pendant le comptage du rassemblement.

"Il faut que tout le monde soit mobilisé pour le comptage", assène-t-il.