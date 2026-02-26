 Aller au contenu principal
Wall Street : lourdeur générale avec Nvidia, quelques fulgurances
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 23:29

Wall Street limite la casse malgré le plongeon de -5,45% de Nvidia, le Dow Jones s'offre même in extremis une clôture dans le vert ( 0,03%) grâce à American Express et Visa.

L'onde de choc Nvidia n'a pas vraiment plombé le Dow Jones cours c'est sa valeur algébrique (son cours de bourse) qui est prise en compte et non sa capitalisation.
C'est pourquoi l'impact est bien plus sensible sur le S&P 500 qui recule de 0,54% et le Nasdaq-100 qui chute de 1,16% à 25.034Pnts, après un plancher intraday à 24.830, au-delà des -2% (les "7 fantastiques" terminent sur un repli collectif de -1,5%).
Ce rebond est dû aux rachats à bon compte sur Broadcom qui affichait -7,5% vers 19H (à 310$) et qui en termine à -3,2% vers 321,7$.

Pas de sursaut en revanche pour Nvidia qui finit au plus bas, vers 185$ et passe en négatif sur l'année 2026 (pour environ -1%): le groupe a pourtant publié mercredi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes pour son 4ième trimestre, soutenus par des dépenses toujours plus importantes dans les infrastructures.
Néanmoins, l'absence d'effet de surprise, combinée aux craintes persistantes d'une bulle spéculative autour de l'intelligence artificielle, avec des doutes sur la rentabilité des "clients" (et donc leur capacité à mobiliser des CAPEX) pousse des gérants à se défaire de leurs titres (ce sont les fabricants de mémoire qui sont devenus les "incontournables" de ce début d'année 2026 : on assiste à un rallye "FOMO" également au Japon et Corée du Sud).

A part Sandisk ( 3,1% et 175% depuis le 1er janvier) et quelques acteurs secondaires, le secteur des semi-conducteurs reste sous pression : Lam Research perd 4%, ASML -4,4% et Applied Materials -4,9%.

À contre-courant, Salesforce progresse de 4% : l'éditeur de logiciels de gestion de la relation client a publié des résultats supérieurs aux attentes et annoncé un nouveau plan de rachat d'actions massif de 50Mds$.
Le Nasdaq a vu sa chute ralentie par Zscaler 7,5%, Datadog 5,6%, Cognizant 6% et Atlassian 8,5%.

IonQ s'envole de 21,7% après avoir fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et relevé ses perspectives pour le premier trimestre ainsi que pour 2026.
L'obligataire était en "mode détente" avant même la publication à 14h30 des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 16 février : le "10 ans" efface 4pts vers 4,009%, le "30 ans" -3,2 pts à 4,662%, le "2 ans" -4,3pts à 3,434%.
Le Département du Travail des Etats-Unis a comptabilisé 212 000 demandes (c'est mieux que le consensus qui tablait sur 215 000), un chiffre en hausse de 4000 par rapport au niveau de la semaine précédente (révisé à la hausse de 206 000 à 208 000).

Les traders américains surveilleront demain les prix à la production en janvier et l'indice PMI de Chicago en février.

