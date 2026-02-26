Wall Street : lourdeur générale avec Nvidia, quelques fulgurances
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 23:29
L'onde de choc Nvidia n'a pas vraiment plombé le Dow Jones cours c'est sa valeur algébrique (son cours de bourse) qui est prise en compte et non sa capitalisation.
C'est pourquoi l'impact est bien plus sensible sur le S&P 500 qui recule de 0,54% et le Nasdaq-100 qui chute de 1,16% à 25.034Pnts, après un plancher intraday à 24.830, au-delà des -2% (les "7 fantastiques" terminent sur un repli collectif de -1,5%).
Ce rebond est dû aux rachats à bon compte sur Broadcom qui affichait -7,5% vers 19H (à 310$) et qui en termine à -3,2% vers 321,7$.
Pas de sursaut en revanche pour Nvidia qui finit au plus bas, vers 185$ et passe en négatif sur l'année 2026 (pour environ -1%): le groupe a pourtant publié mercredi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes pour son 4ième trimestre, soutenus par des dépenses toujours plus importantes dans les infrastructures.
Néanmoins, l'absence d'effet de surprise, combinée aux craintes persistantes d'une bulle spéculative autour de l'intelligence artificielle, avec des doutes sur la rentabilité des "clients" (et donc leur capacité à mobiliser des CAPEX) pousse des gérants à se défaire de leurs titres (ce sont les fabricants de mémoire qui sont devenus les "incontournables" de ce début d'année 2026 : on assiste à un rallye "FOMO" également au Japon et Corée du Sud).
A part Sandisk ( 3,1% et 175% depuis le 1er janvier) et quelques acteurs secondaires, le secteur des semi-conducteurs reste sous pression : Lam Research perd 4%, ASML -4,4% et Applied Materials -4,9%.
À contre-courant, Salesforce progresse de 4% : l'éditeur de logiciels de gestion de la relation client a publié des résultats supérieurs aux attentes et annoncé un nouveau plan de rachat d'actions massif de 50Mds$.
Le Nasdaq a vu sa chute ralentie par Zscaler 7,5%, Datadog 5,6%, Cognizant 6% et Atlassian 8,5%.
IonQ s'envole de 21,7% après avoir fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et relevé ses perspectives pour le premier trimestre ainsi que pour 2026.
L'obligataire était en "mode détente" avant même la publication à 14h30 des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 16 février : le "10 ans" efface 4pts vers 4,009%, le "30 ans" -3,2 pts à 4,662%, le "2 ans" -4,3pts à 3,434%.
Le Département du Travail des Etats-Unis a comptabilisé 212 000 demandes (c'est mieux que le consensus qui tablait sur 215 000), un chiffre en hausse de 4000 par rapport au niveau de la semaine précédente (révisé à la hausse de 206 000 à 208 000).
Les traders américains surveilleront demain les prix à la production en janvier et l'indice PMI de Chicago en février.
A lire aussi
-
Warner Bros Discovery a déclaré jeudi qu'une offre révisée de 31 dollars par action transmise par Paramount Skydance était supérieure à celle de Netflix, laissant quatre jours au géant du streaming pour formuler une nouvelle offre pour abandonner la guerre des ... Lire la suite
-
par Parisa Hafezi et Olivia Le Poidevin Les Etats-Unis et l'Iran ont effectué jeudi à Genève des progrès significatifs pour régler leur différend de longue date sur le programme nucléaire iranien, a déclaré le chef de la diplomatie d'Oman, qui sert de médiateur ... Lire la suite
-
par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, seul le Dow Jones enregistrant une hausse modeste, au lendemain de la publication après-clôture des résultats trimestriels de Nvidia qui n'ont pas enthousiasmé les investisseurs, avec pour ... Lire la suite
-
Les actions de Duolingo chutent après des perspectives de réservations inférieures aux estimations dans le cadre d'un changement de stratégie
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Duolingo se concentre sur la croissance du nombre d'utilisateurs, ce qui a un impact ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer