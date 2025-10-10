Wall Street lestée par les nouvelles menaces douanières de Trump contre la Chine

Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York se replie vendredi, plombée par la menace du président des Etats-Unis Donald Trump de lancer une augmentation "massive" des droits de douane américains visant les produits chinois.

D'abord en hausse depuis l'ouverture de la séance boursière à Wall Street, les principaux indices de la place américaine ont reculé immédiatement après ce nouveau coup de pression du républicain.

Vers 16H15 GMT, le Dow Jones perdait 1,14%, l'indice Nasdaq cédait 2,03% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 1,51%.

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, Donald Trump a jugé vendredi que la Chine "devenait très hostile" et a ajouté qu'il "ne semblait plus y avoir de raison" de voir son homologue chinois Xi Jinping en Corée du Sud dans deux semaines, comme il l'avait prévu.

Donald Trump estime qu'il "sera forcé de contre-attaquer financièrement" après les restrictions décidées par la Chine sur les terres rares.

Il s'agit d'un point de friction majeur dans les négociations commerciales sino-américaines, Washington accusant Pékin de ralentir délibérément l'approbation des autorisations d'exportation de ces matériaux essentiels pour le numérique, l'automobile ou encore l'armement.

L'une des répliques envisagées par Donald Trump est une augmentation "massive" de droits de douane sur les marchandises chinoises entrant aux Etats-Unis, a-t-il ajouté.

Ce retour aux menaces commerciales est mal accueilli par les marchés financiers, qui craignent de revivre les premiers jours d'avril, lorsque l'escalade douanière provoquée par la Maison-Blanche avait créé un vent de panique.

Comme souvent lors des nettes baisses à Wall Street, "les bons du Trésor (américains) connaissent un regain d'intérêt en tant que valeur refuge", poussant leur rendement vers le bas, ont souligné les analystes de Briefing.com.

Vers 16H10 GMT, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain évoluait autour de 4,07% contre 4,14% à la clôture jeudi.

Son équivalent à deux ans passait de 3,60% à 3,54%.

De leur côté, les sociétés minières étaient portées par l'espoir que les restrictions chinoises puissent mener à un plus large développement de cette industrie aux États-Unis.

L'action de MP Materials bondissait d'environ 15%, tout comme celle de USA Rare Earth, tandis que le titre de Ramaco Resources prenait 4,20%.

