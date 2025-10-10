Le Nobel de la paix à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado

La cheffe de l'opposition au Venezuela, Maria Corina Machado, lors d'une manifestation à Caracas, le 9 janvier 2025 ( AFP / Federico PARRA )

Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi à la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, contrainte de vivre cachée dans son pays et qui a dit compter sur l'aide de Donald Trump.

Réveillée en pleine nuit par l'appel du secrétaire du comité Nobel norvégien qui l'a informée, la voix étranglée d'émotion, de son prix, la lauréate de 58 ans a assuré qu'il constituait un "élan" pour son combat "pour la liberté".

"Nous travaillons très dur pour y parvenir, mais je suis sûre que nous l'emporterons", a-t-elle dit lors de cet appel filmé.

"Plus que jamais nous comptons sur le président Trump" qui a déployé des bateaux de guerre dans les Caraïbes, a-t-elle ensuite écrit sur X.

Considérée comme une ultralibérale pro-Trump, elle a dédié son Nobel au président américain et au peuple vénézuélien.

A Washington, où Donald Trump ne faisait pas mystère qu'il convoitait lui-même la prestigieuse récompense, la Maison Blanche a estimé que le comité Nobel avait fait passer "la politique avant la paix".

Maria Corina Machado "est l'un des exemples les plus extraordinaires de courage civique en Amérique latine ces derniers temps", a souligné le président du comité Nobel norvégien, Jørgen Watne Frydnes.

Entrée en politique au début des années 2000 en militant pour un référendum contre Hugo Chavez, Mme Machado a fait de la chute du régime chaviste la cause de sa vie.

Mère de trois enfants, elle a été empêchée, malgré sa popularité, de se présenter à la présidentielle de 2024, où le sortant Nicolas Maduro, héritier politique de Hugo Chavez, a été déclaré vainqueur malgré les protestations de l'opposition.

L'Union européenne, les Etats-Unis et de nombreux autres pays estiment que M. Maduro, au pouvoir depuis 2013, a usurpé la victoire et reconnaissent Edmundo Gonzalez Urrutia, derrière lequel Mme Machado s'était rangée, comme vainqueur du scrutin.

- "Machine répressive" -

Aujourd'hui exilé en Espagne, M. Gonzalez Urrutia a salué un prix "mérité", tandis que l'ONU a estimé que ce Nobel reflétait les aspirations des Vénézuéliens à des élections "libres et équitables".

Le président du comité Nobel norvégien, Jorgen Watne Frydnes, montre sur son smartphone une photo de la dirigeante de l'opposition vénézuélienne María Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix 2025, à l'Institut Nobel norvégien à Oslo, le 10 octobre 2025 ( NTB / Rodrigo Freitas )

"Le Venezuela est passé d'un pays relativement démocratique et prospère à un Etat brutal et autoritaire en proie à une crise humanitaire et économique", a déploré M. Frydnes.

"La machine répressive de l'Etat est dirigée contre sa propre population. Près de huit millions de personnes ont quitté le pays. L'opposition a été systématiquement muselée par la fraude électorale, les poursuites judiciaires et l'emprisonnement", a-t-il noté.

Mme Machado, qui a gagné le surnom de "libertadora" ("libératrice") dans son camp, en hommage au "libertador" Simon Bolivar, est aujourd'hui obligée de vivre dans la clandestinité dans un Venezuela qu'elle a refusé de quitter.

"L'esprit de liberté ne peut être emprisonné", a commenté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Emmanuel Macron a, lui, salué "l'engagement résolu" de la lauréate pour la démocratie.

A Caracas, une retraitée, préférant garder l'anonymat, se félicitait du prix: "Je prie Dieu pour qu'il l'aide. Qu'elle arrive (au pouvoir) pour faire quelque chose pour nous, les humbles, et pour tout le pays parce qu'en vérité, nous sommes mal".

Technicien, Luis Torres, 65 ans, estimait au contraire que "c'est une honte après tout le mal qu'elle a fait au Venezuela" en référence aux sanctions internationales visant le Venezuela.

- Pas de Nobel pour Trump -

Le prix échappe donc à Donald Trump qui n'avait pas caché son désir de le remporter.

Maria Corina Machado (centre) brandit un drapeau vénézuélien lors d'une manifestation de l'opposition à Caracas le 17 août 2024 ( AFP / Federico PARRA )

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, le président américain martèle qu'il "mérite" le Nobel, revendiquant un rôle dans la résolution de huit guerres, dont celle de Gaza. Une affirmation largement exagérée, selon les observateurs.

"Le comité Nobel a prouvé qu'il privilégiait la politique à la paix", a regretté le directeur de la communication de la Maison Blanche, Steven Cheung, sur X.

Donald Trump "déteste Maduro", a relevé l'historien Asle Sveen, spécialiste du prix Nobel, auprès de l'AFP.

"Il bombarde les bateaux de pêche soupçonnés de transporter des stupéfiants. Il aura donc du mal à s'attaquer à ce prix", a-t-il estimé.

Graphique classant les lauréats des Nobels de la paix depuis 1901 en fonction du motif récompensé, selon des catégories réalisées par l'AFP sur la base du texte officiel accompagnant chaque remise de prix ( AFP / Sylvie HUSSON )

A ce jour, l'administration Trump a frappé en mer au moins quatre embarcations présentées comme étant celles de narcotrafiquants. Nicolas Maduro accuse Washington d'utiliser le trafic de drogue comme prétexte "pour imposer un changement de régime" et s'emparer des importantes réserves de pétrole du pays.

Le prix, qui consiste en un diplôme, une médaille d'or et un chèque de 11 millions de couronnes suédoises (près d'un million d'euros), sera remis le 10 décembre à Oslo.