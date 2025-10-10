Les responsables d'Activision doivent faire face à des plaintes concernant le rachat par Microsoft, selon un juge

Les actionnaires affirment que le directeur général d'Activision a privilégié ses propres intérêts

Microsoft obtient le rejet des plaintes pour aide et complicité

le rachat, d'un montant de 75,4 milliards de dollars, a été conclu en octobre 2023

par Jonathan Stempel

Un juge du Delaware a déclaré que les anciens dirigeants d'Activision Blizzard, y compris le directeur général Bobby Kotick, doivent faire face à la majeure partie d'un procès alléguant qu'ils ont lésé les actionnaires lorsque Microsoft MSFT.O a acheté le fabricant de jeux "Call of Duty" pour 75,4 milliards de dollars.

La chancelière Kathaleen McCormick de la cour de chancellerie du Delaware a déclaré jeudi que les actionnaires de l'action collective proposée peuvent poursuivre leur action "principale" selon laquelle Kotick et d'autres administrateurs d'Activision ont manqué à leurs obligations fiduciaires. Elle a rejeté deux plaintes contre Microsoft.

Les actionnaires, menés par le fonds de pension suédois Sjunde AP-Fonden, accusent Kotick d'avoir précipité la fusion afin de pouvoir conserver son emploi et 400 millions de dollars d'indemnités de changement de contrôle, et de se protéger des accusations selon lesquelles il était au courant du harcèlement sexuel généralisé au sein d'Activision.

Ils ont également déclaré que le prix d'achat de 95 dollars par action était trop bas dès le départ, et qu'il s'est aggravé lorsque les performances d'Activision se sont améliorées au cours des 21 mois qu'a duré la procédure d'approbation réglementaire de la fusion, qui s'est achevée en octobre 2023.

Dans une lettre envoyée le 7 octobre après la publication de cet article, l'avocat de Kotick, spécialisé dans la diffamation, a contesté les allégations de harcèlement généralisé au sein d'Activision.

Tom Clare et Nick Brechbill de Clare Locke ont écrit: "Pas une seule enquête, pas une seule décision de justice, pas un seul verdict, pas une seule décision n'a conclu au bien-fondé" des allégations de harcèlement généralisé chez Activision.

Dans une décision de 83 pages, Mme McCormick a jugé suffisantes les allégations selon lesquelles Kotick aurait manipulé le processus de vente pour favoriser Microsoft, qui "offrait la rapidité, la certitude de l'accord et, vraisemblablement, un lieu d'atterrissage amical."

Elle a également estimé qu'il était raisonnablement concevable que les administrateurs d'Activision aient fait passer les intérêts de Kotick avant ceux des actionnaires, notamment en autorisant un prix de rachat très bas alors que les problèmes de harcèlement faisaient chuter les actions d'Activision.

Elle a rejeté les allégations selon lesquelles Microsoft aurait aidé et encouragé les violations présumées, même si la société basée à Redmond, dans l'État de Washington, a pu "rester passive" pendant qu'elles se produisaient. Elle a également rejeté d'autres plaintes contre les défendeurs d'Activision.

"Le litige sur le bien-fondé d'une version réduite de la plainte du plaignant peut maintenant commencer", a écrit Mme McCormick. "Game on."

Un porte-parole de Microsoft a déclaré que l'entreprise estime que les plaintes restantes seront réfutées. "Cette acquisition a été négociée équitablement et a apporté une grande valeur aux actionnaires d'Activision", a ajouté le porte-parole.

Les avocats des actionnaires n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'affaire est Sjunde AP-Fonden contre Activision Blizzard Inc et al, Delaware Chancery Court, n° 2022-1001.