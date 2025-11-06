Wall Street : les 'technos' de retour, le Russell-2000 en vedette
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 07:32
Mais la 'vedette' du jour, c'est le Russell-2000 qui bondit de +1,5% vers 2464 et se retrouve à 2% de ses plus hauts absolus... et le 'Dow Transport' fait également un come-back avec +1% malgré un contexte de ralentissement du secteur de la messagerie (livraisons de colis) et du transport de conteneurs (route, rail).
Les locomotives de cette séance furent de pures 'technos' comme LAM research +6,7%, Marvell +7,8%, Micron +8,8% et Solstice Materials +11,4% : les investisseurs mettent de côté le risque de potentielle bulle spéculative sur l'IA, le 'buy the dips' redevient le mot d'ordre impérieux.
Ils ont déjà oublié les déclarations des patrons de plusieurs grandes banques d'affaires américaines, selon lesquelles une correction de Wall Street est devenue inévitable à un horizon de 12 à 24 mois.
Sur le front des statistiques, toujours aucun chiffre 'officiel' aux US, alors que le 'shutdown' est rentré dans sa 6e semaine (36e jour et pas de compromis en vue) mais il reste les institutions privées : l'indice ISM des services a rebondi à 52,4 après être ressorti à 50 en septembre (le consensus tablait sur 51), la composante des nouvelles commandes étant remontée à 56,2 contre 50,4.
Par ailleurs, ADP a publié son enquête mensuelle : 42 000 emplois auraient été créés dans le secteur privé en octobre, soit 10 000 de plus que le consensus, une vraie inversion de la vapeur qui s'opère après les -32 000 pertes de jobs de septembre.
Avec le retour du 'risk on' (le 'VIX' se détend de -8,8% après +10,6% la veille), les T-Bonds voient leur rendement se retendre, et plus nettement encore après la publication d'ADP et de l'ISM : le '10 ans' grimpe de +7 points de base vers 4,16%, le '30 ans' prend +6,8 pbs à 4,74% et le '2 ans' se tend de +4 pbs à 3,634%.
A lire aussi
-
Le gouvernement belge chutera-t-il jeudi ? Le Premier ministre Bart De Wever a donné un ton dramatique aux débats budgétaires en fixant à ses partenaires de coalition cette date butoir pour conclure un accord sur un gros effort d'économies réclamé depuis des semaines. ... Lire la suite
-
* AIR FRANCE-KML AIRF.PA a fait état jeudi de résultats en ligne avec les attentes du marché et a confirmé ses objectifs annuels malgré la hausse des coûts et les défis auxquels est confronté KLM. * VEOLIA VIE.PA a annoncé jeudi une hausse de 5,4% sur un an à périmètre ... Lire la suite
-
par Joanna Plucinska Air France-KLM a fait état jeudi de résultats en ligne avec les attentes du marché et a confirmé ses objectifs annuels malgré la hausse des coûts et les défis auxquels est confronté KLM. Bien que le troisième trimestre soit généralement le ... Lire la suite
-
Diageo a abaissé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2026, le fabricant du whisky Johnnie Walker et de la vodka Smirnoff étant confronté à un ralentissement de la demande en Amérique du Nord et en Chine. Cette révision à la baisse intervient ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer