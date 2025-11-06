 Aller au contenu principal
Wall Street : les 'technos' de retour, le Russell-2000 en vedette
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 07:32

Les 'technos' sont de retour et elles ont grandement participé au rebond inattendu des indices US : ils étaient anticipés sans tendance mais affichent au final des gains qui s'étagent entre +0,4% sur le S&P 500 (qui tutoie les 6800), +0,7% sur le Nasdaq-100 (25 620) et le Dow Jones, qui s'est montré irrégulier, se reprend bien et clôture en hausse de +0,5%, au-delà des 47 300.

Mais la 'vedette' du jour, c'est le Russell-2000 qui bondit de +1,5% vers 2464 et se retrouve à 2% de ses plus hauts absolus... et le 'Dow Transport' fait également un come-back avec +1% malgré un contexte de ralentissement du secteur de la messagerie (livraisons de colis) et du transport de conteneurs (route, rail).

Les locomotives de cette séance furent de pures 'technos' comme LAM research +6,7%, Marvell +7,8%, Micron +8,8% et Solstice Materials +11,4% : les investisseurs mettent de côté le risque de potentielle bulle spéculative sur l'IA, le 'buy the dips' redevient le mot d'ordre impérieux.

Ils ont déjà oublié les déclarations des patrons de plusieurs grandes banques d'affaires américaines, selon lesquelles une correction de Wall Street est devenue inévitable à un horizon de 12 à 24 mois.

Sur le front des statistiques, toujours aucun chiffre 'officiel' aux US, alors que le 'shutdown' est rentré dans sa 6e semaine (36e jour et pas de compromis en vue) mais il reste les institutions privées : l'indice ISM des services a rebondi à 52,4 après être ressorti à 50 en septembre (le consensus tablait sur 51), la composante des nouvelles commandes étant remontée à 56,2 contre 50,4.

Par ailleurs, ADP a publié son enquête mensuelle : 42 000 emplois auraient été créés dans le secteur privé en octobre, soit 10 000 de plus que le consensus, une vraie inversion de la vapeur qui s'opère après les -32 000 pertes de jobs de septembre.

Avec le retour du 'risk on' (le 'VIX' se détend de -8,8% après +10,6% la veille), les T-Bonds voient leur rendement se retendre, et plus nettement encore après la publication d'ADP et de l'ISM : le '10 ans' grimpe de +7 points de base vers 4,16%, le '30 ans' prend +6,8 pbs à 4,74% et le '2 ans' se tend de +4 pbs à 3,634%.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

