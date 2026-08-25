Wall Street : les semi-conducteurs reprennent des couleurs avant Nvidia

Les indices américains ont terminé la séance dans le vert mardi, dans un marché relativement calme où le recul des rendements obligataires et des cours du pétrole a apporté un soutien aux actifs risqués. Le S&P 500 a terminé la journée en hausse de 0,32% à 7 677,2 points, le Dow Jones de 0,30% à 53 577,4 points et le Nasdaq 100 de 0,64% à 29 209,2 points.

La technologie ( 0,7%) a surperformé grâce aux semi-conducteurs, qui ont retrouvé quelques couleurs après leur récente phase de faiblesse. AMD ( 5%) a mené le mouvement après un relèvement de recommandation à Strong Buy, tandis que Micron a progressé d'environ 2% et Nvidia de près de 2% à la veille de sa publication trimestrielle, le titre bénéficiant également de l'annonce d'un accord de licence de logiciels d'intelligence artificielle de 6 MdsUSD. Super Micro Computer ( 9%) a de son côté profité d'un nouveau partenariat avec Cisco portant sur le déploiement de ses serveurs d'IA aux côtés des infrastructures de Nvidia.

Le secteur de la santé ( 0,3%) a également contribué à la hausse, avec Moderna ( 14%) une nouvelle fois parmi les meilleures performances du S&P 500, le titre restant particulièrement volatil depuis l'annonce, la semaine dernière, de résultats positifs concernant son vaccin personnalisé contre le mélanome développé avec Merck. Ces données ont conduit plusieurs analystes à revoir leur appréciation du dossier, tandis que dans les financières ( 0,2%), Robinhood ( 8%) a prolongé son rebond grâce à la récente reprise des cryptomonnaies et à des commentaires favorables de Mizuho sur la solidité des flux vers les ETF et la diminution du levier sur le marché crypto.

Les mouvements ont été plus contrastés dans la consommation discrétionnaire (-0,3%), où Dick's Sporting Goods a chuté de 30% après avoir publié un bénéfice trimestriel inférieur à celui de l'an dernier et abaissé ses perspectives pour 2026, en invoquant un environnement difficile dans les chaussures et vêtements de sport.

La baisse des prix de l'énergie a parallèlement pesé sur le secteur de l'énergie (-1,4%), alors que le brut américain a reculé d'environ 3% à 82 dollars le baril dans un contexte marqué par des signaux diplomatiques plus encourageants entre Washington et Téhéran, après des mesures américaines moins sévères qu'anticipé et de nouvelles initiatives destinées à favoriser une désescalade régionale.

L'attention devrait désormais se concentrer sur les résultats de Nvidia et les données d'inflation PCE attendus mercredi, deux rendez-vous susceptibles de déterminer la direction du marché en attendant le discours de Kevin Warsh à Jackson Hole en fin de semaine.