Wall Street: les résultats vont reprendre leurs droits

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans direction claire lundi, les investisseurs s'abstenant de toute prises de positions marquées alors que la saison des résultats trimestriels doit s'intensifier dans les jours qui viennent.



En fin de matinée, le contrat à terme sur le Dow Jones se replie de 0,1%, tandis que celui sur le Nasdaq Composite avance de 0,4%, annonçant un début de séance incertain.



Portés par la politique plus accommodante de la Fed, les trois principaux indices de Wall Street viennent d'aligner une série de cinq semaines consécutives dans le vert.



Le Dow Jones et le S&P 500 en ont profité pour inscrire de nouveaux plus hauts absolus, tandis que le Nasdaq est revenu à moins de 2% de son record historique.



Alors que l'humeur des marchés variait jusqu'ici au gré des déclarations des responsables de la Fed, les investisseurs vont à présent pouvoir éprouver les fondamentaux du marché au travers des comptes des sociétés.



Après les publications de Bank of America, Citi et J&J demain, ce sont Morgan Stanley (mercredi), Netflix (jeudi) puis AmEx et P&G (vendredi) qui publieront leurs résultats au cours des jours qui viennent.



Dans l'ensemble, les résultats des sociétés qui composent l'indice S&P 500 sont prévus en progression de 7% au troisième trimestre, ce qui marquerait leur cinquième trimestre d'affilée de croissance, selon FactSet.



Les intervenants sont d'autant plus sensibles aux résultats des entreprises que les valorisations de Wall Street sont aujourd'hui jugées élevées.



Le ratio cours-bénéfices (PER) du S&P 500 se situe actuellement à 24,7x contre 20,1x il y a un an.



Les indicateurs économiques et les banques centrales pourraient néanmoins reléguer le début de la saison des résultats au second plan.



Confrontée à un ralentissement qui menace de prendre la forme d'une récession, la Banque centrale européenne (BCE) n'aura d'autre choix que de réduire à nouveau ses taux directeurs de 25 points de base jeudi.



L'accélération de l'assouplissement monétaire conduit par la BCE pourrait même alimenter les espoirs de voir la Réserve fédérale lui emboîter le pas avec une réduction de taux, peut-être de 50 points, le mois prochain.



Pour ce qui concerne les indicateurs économiques, sont attendus notamment l'indice Empire State de la Fed de New York demain, les ventes au détail mercredi, les mises en chantier et l'indice de la Fed de Philadelphie jeudi.



Les regards des investisseurs se tourneront également vers Pékin d'où seront publiés les chiffres du produit intérieur brut (PIB) chinois et donneront de précieux indices sur l'état de l'économie de la deuxième économie mondiale.





