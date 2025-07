Wall Street: les questions commerciales font leur retour information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 15:23









(CercleFinance.com) - Après un week-end de trois jours, la Bourse de New York devrait ouvrir en baisse lundi dans les premiers échanges, pénalisée par les nouvelles menaces de sanctions commerciales proférées par Donald Trump.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,2% et 0,5%, annonçant une ouverture dans le rouge.



Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il envisageait d'imposer des surtaxes douanières de 10% sur les importations des 'BRICS' (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) en raison de leur politique commerciale jugée 'anti-américaine'.



Hier, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, avait prévenu que les nouveaux droits de douane présentés lors du 'Liberation Day' s'appliqueraient dès le 1er août pour les pays n'ayant pas trouvé d'accord avec les Etats-Unis d'ici à mercredi.



C'est en effet en date du 9 juillet que doit arriver à expiration la pause de 90 jours sur l'application des surtaxes douanières précédemment décidée par la Maison Blanche.



Cette situation ne semble toutefois pas inquiéter les marchés d'actions américains, qui ont établi de nouveaux sommets historiques jeudi avant le long week-end d'Independence Day.



Si les derniers chiffres de l'emploi ont dépassé les attentes, cela n'empêche pas les investisseurs de faire le pari que la Fed baissera ses taux cet automne afin d'entretenir la dynamique dite des 'goldilocks' (croissance modérée et inflation maîtrisée).



'Le marché américain est animé par une forte dynamique, soutenue par un sentiment 'buy the dip' (acheter lors des baisses) et l'engouement continu pour l'intelligence artificielle', explique les équipes d'AXA IM.



Outre les développements sur le dossier sino-américain, les investisseurs devront se montrer attentifs, au cours des jours qui viennent, à la seule statistique des inscriptions aux allocations chômage.



Mais leur attention se portera, à partir de la semaine prochaine, sur le début de la saison des résultats avec les publications des grandes banques américaines.



Le moindre appétit pour les actifs risqués ne favorise pas vraiment les obligations qui voient leurs rendements se tendre, celui des Treasuries à 10 ans avançant de presque deux points de base au-delà de 4,36%.



Les tensions commerciales semblent en revanche profiter au dollar, qui s'inscrit en hausse de 0,4% face à l'euro, qui retombe autour de 1,1725.



Les cours du brut avancent, pas vraiment perturbés par les craintes d'une surabondance de l'offre suite à la décision des pays de l'Opep+ d'augmenter leurs quotas de production.



Le Brent prend 0,7% à 68,8 dollars le baril et le brut léger américain ,(West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,2% à 67,1 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.