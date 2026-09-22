Wall Street : les puces gardent le cap, les banques freinent la hausse

Les indices américains ont évolué en ordre dispersé mardi, la poursuite du rallye des semi-conducteurs et le reflux du pétrole ne suffisant pas à compenser la faiblesse des valeurs financières. A la clôture, le S&P 500 est resté parfaitement stable (0,00%) à 7 764,8 points, tandis que le Dow Jones a reculé de 0,36% à 51 863,7 points et que le Nasdaq 100 a progressé de 0,82% à 30 732,4 points.

Le pétrole a poursuivi son repli après des informations laissant entrevoir une possible réouverture du détroit d'Ormuz. Selon Reuters et l'agence japonaise Kyodo, l'Iran aurait proposé de rétablir la navigation sous sept jours si Washington réduisait sa pression militaire et levait le blocus des ports iraniens. L'agence iranienne Fars a toutefois démenti ces informations, soulignant l'incertitude qui entoure encore les perspectives diplomatiques. Le WTI a néanmoins reculé d'environ 1%, à un plus bas de trois semaines, tandis que la reprise progressive de l'oléoduc saoudien Est-Ouest a également contribué à détendre les prix de l'énergie.

Ce reflux a de nouveau profité aux valeurs technologiques, les semi-conducteurs poursuivant leur ascension après leur envolée de lundi. L'indice Philadelphia Semiconductor affiche désormais une progression hebdomadaire proche de 6%, permettant à la technologie ( 0,7%) de conserver son leadership malgré des prises de bénéfices sur certaines grandes capitalisations. Shopify s'est également distingué avec un bond de plus de 7%, après l'intégration de sa solution de paiement à Muse, le nouvel agent d'intelligence artificielle de Meta.

Le secteur de la santé ( 0,6%) a également bénéficié de plusieurs mouvements importants, à commencer par Viking Therapeutics, dont le titre s'est envolé d'environ 35%. La biotech a présenté des résultats encourageants pour son traitement expérimental contre l'obésité VK2735, les patients ayant conservé jusqu'à 97% de leur perte de poids avec une administration toutes les deux semaines, contre 90% avec une injection mensuelle et 61% sous placebo. Le groupe prévoit désormais de lancer des essais de phase III d'ici la fin de l'année.

À l'inverse, les financières (-1,7%) ont nettement sous-performé et pesé sur les indices, avec JPMorgan et Wells Fargo en baisse de plus de 3%, sur fond d'inquiétudes concernant leurs perspectives de revenus.

Les indices ont également réduit leurs gains après une contraction plus importante que prévu de l'activité manufacturière dans la région de Richmond. Les déclarations de Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, selon lesquelles l'inflation pourrait rester supérieure à l'objectif de 2%, ont parallèlement ravivé les anticipations de nouvelles hausses de taux.

L'attention restera concentrée sur les développements diplomatiques au Moyen-Orient après le discours de Donald Trump à l'Assemblée générale des Nations unies, puis sur sa rencontre avec Xi Jinping jeudi à Washington. Le commerce, l'intelligence artificielle et les tensions géopolitiques devraient notamment figurer au programme des discussions entre les deux dirigeants.