 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 753,00
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street: les initiatives gelées en attendant Nvidia
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 17:31

(Zonebourse.com) - Les marchés d'actions américains évoluent dans le vert mercredi en fin de matinée, mais sur des écarts relativement faibles, les investisseurs préférant visiblement limiter leurs initiatives avant la parution des résultats de Nvidia dans la soirée, même si aucun gérant n'ose alléger ses positions en perspective de bonnes surprises.

Autour de 11h00 (heure de New York), le Dow Jones avance de 0,3% à 45.545,1 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote 0,1% à 21.568,3 points.

L'indice S&P 500, en hausse de 0,1% à 6473,4 points, est monté en matinée jusqu'à 6478,7 points, à moins de trois points de son record des 6481,3 points.

Wall Street évolue depuis plusieurs semaines à des plus hauts historiques, mais les investisseurs attendent maintenant de connaître les résultats de Nvidia pour savoir si les valorisations actuellement jugées élevées sont justifiées.

Les comptes de Nvidia feront office de véritable 'test' afin de s'assurer que la demande pour les technologies liées à l'IA reste toujours aussi forte.

'Nvidia est devenu le coeur battant de l'IA', rappelle-t-on chez Saxo Banque. 'Ses puces et ses équipements font tourner le 'cloud' d'entreprises comme Microsoft, Alphabet, Amazon ou Meta', ajoute la banque scandinave.

'Quand Nvidia prévoit du positif, ça redonne confiance à tout le secteur des semi-conducteurs, des équipements, de la mémoire et des géants du cloud. Quand ça flanche, c'est tout l'écosystème qui perd son souffle', souligne Saxo.

L'action du fabricant de puces - qui s'est envolée de 40% depuis ses plus bas du 8 avril - est pour l'instant inchangé, témoignant de l'indécision des marchés.

Sur le front de la dette souveraine, le rendement des Treasuries à 10 ans remonte au-delà de 4,26%, le succès d'une récente adjudication étant plus que compensé par la prudence avant la parution de l'indice des prix PCE très suivi par la Fed, prévue vendredi.

Le billet vert confirme son accès de vigueur face à l'euro, qui recule vers 1,16 dollar alourdi par les inquiétudes entourant la dette et l'économie françaises.

Les cours du pétrole restent orientés à la hausse alors que les derniers chiffres publiés par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) ont montré une baisse des stocks de pétrole brut la semaine dernière aux Etats-Unis, tout comme de ceux d'essence et de distillats, ce qui fait progresser le WTI de 0,7% à 63,7 dollars.


Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des ouvriers intallent le tapis rouge à la veille de l'ouverture de la 82e Mostra de Venise, le 26 août 2025 ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    Venise déroule le tapis rouge au cinéma mondial
    information fournie par AFP 27.08.2025 18:51 

    George Clooney sur un bateau-taxi, Julia Roberts vêtue d'un chandail à l'effigie de son réalisateur... Les stars hollywoodiennes ont fait une arrivée remarquée mercredi à Venise, avant l'ouverture du festival de cinéma. Pour sa 82e édition, la Mostra déroule le ... Lire la suite

  • Le patron du Medef Patrick Martin, à Paris, le 30 juillet 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Le Medef tance les décideurs politiques, et met un veto au retour de l'ISF
    information fournie par AFP 27.08.2025 18:50 

    Sautant d'un pied sur l'autre tel un sportif, avant d'entrer sur le court central de Roland-Garros pour son discours d'ouverture de la "REF" au son tonitruant de "Final Countdown", le président du Medef Patrick Martin a tancé mercredi les politiques qui ne savent ... Lire la suite

  • Technip Energies (Crédit: / Technip Energies)
    Technip Energies: signe deux contrats en Indonésie
    information fournie par Cercle Finance 27.08.2025 18:27 

    (Zonebourse.com) - Technip Energies a remporté deux contrats d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le projet Abadi LNG, situé dans le bloc de Masela en Indonésie. Le premier contrat concerne une unité flottante de production, stockage et déchargement ... Lire la suite

  • Eiffage (Crédit: L. Grassin / )
    Eiffage réitère ses perspectives annuelles
    information fournie par AOF 27.08.2025 18:23 

    (AOF) - Eiffage a dévoilé ses résultats du premier semestre 2025 d'où ressort un résultat net part du groupe de 308 millions d'euros en recul de 19,4% par rapport au premier semestre 2024, plombé par la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés en ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank