Wall Street: les indices poursuivent sur leur lancée

(CercleFinance.com) - Wall Street poursuit sur sa lancée et établit de nouveaux records lundi, l'appétit pour le risque continuant de l'emporter sur les préoccupations du moment.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones avance de 0,1% à 42.113,4 points, après avoir établi un nouveau plus haut historique au-delà de 42.190 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,3% à 17.989,3 points.



Portés par l'action accommodante de la Fed, les marchés d'actions américains avaient affiché des gains de l'ordre de 1,5% la semaine passée pour aligner de nouveaux plus hauts historiques.



L'optimisme suscité par la perspective d'un atterrissage en douceur de l'économique continue de tenir aujourd'hui, même si les valorisations élevées du marché pourraient provoquer des prises de profits.



'Les marchés ont souvent mis du temps à s'adapter au début des cycles de réduction des taux, mais pour les investisseurs en actions à long terme, ces cycles se sont presque toujours révélés positifs', rappellent les équipes de Neuberger Berman.



'Ils marquent le moment où l'inflation et les taux ne nous freinent plus et où nous commençons à jeter les bases de la prochaine expansion économique', souligne le gestionnaire d'actifs.



Publié dans la matinée, l'indice PMI de S&P Global mesurant la croissance dans le secteur privé américain a très légèrement ralenti en septembre, pour ressortir à 54,4 en estimation 'flash', après 54,6 en août.



Dans leur communiqué, les économistes de S&P Global mettent en évidence la santé 'robuste' de l'économie américaine, toujours caractérisée par une expansion de l'activité.



Sur le front des valeurs, Intel (+1,9%) poursuit son redressement, soutenu par un regain de spéculations concernant un rachat par un autre géant du secteur (Qualcomm), jugé peu probable, ou par un grand fonds d'investissement (Apollo), considéré comme une hypothèse plus sérieuse.



Nike (-1%) repart à la baisse alors que les analystes préviennent que les prochains trimestriels du groupe, attendus début décembre, devraient rester sans éclat malgré l'arrivée du nouveau directeur général Elliott Hill.



Le marché obligataire poursuit sa récente dégradation, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui rebondit en direction de 3,78% après ses planchers de plus d'un an atteints la semaine dernière.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.