Wall Street: les indices calent sous leurs sommets information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 17:37









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sur une note hésitante mercredi en l'absence de catalyseurs permettant d'alimenter l'élan haussier des dernières séances, ce qui n'empêche pas le S&P 500 et le Nasdaq de revenir en direction de leurs plus hauts historiques.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones se replie de 0,2% à 43.018,6 points, tandis que le S&P 500, plus large, avance de 0,1% à 6095,7 points, évoluant ainsi à une cinquantaine de points de son zénith absolu établi au-delà de 6147,4 points.



Le Nasdaq Composite avance de 0,3% à 19.977.9 points, non loin de son sommet atteint à plus de 20.204,5 points en février dernier.



Les marchés d'actions restent bien orientés avec le retour d'un certain sentiment d'optimisme lié à l'apaisement des tensions géopolitiques et à la perspective de plus en plus nette d'une prochaine baisse des taux de la Fed.



Les investisseurs pourraient toutefois être tentés de se montrer plus prudents avant une fin de semaine qui s'annonce plus chargée en statistiques macroéconomiques.



L'agenda inclura, vendredi, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed - le déflateur des dépenses de consommation des ménages (PCE), qui permettra de préciser le calendrier du prochain assouplissement monétaire.



Les économistes anticipent une légère accélération du PCE 'core' - hors alimentation et énergie - sur un an en mai, mais c'est surtout l'impact des droits de douane imposés par Donald Trump sur les prix qui retiendra leur attention.



Publiées ce matin, les ventes de logements neufs ont chuté de 13,7% en mai dans un contexte de taux d'intérêt toujours élevés et de hausse des prix de l'immobilier, qui pèse sur la demande.



A 426.600 dollars, le prix médian des logements a quant à lui augmenté de 3,7% d'un mois sur l'autre et affiche une progression de 3% en rythme annuel.



Au niveau sectoriel, la progression des indices est surtout emmenée par les valeurs liées à la technologie (+0,9%) considérées comme les grandes gagnantes d'une moindre volatilité sur les marchés.



Nvidia (+3%) en profite pour se remettre en direction de ses plus hauts historiques, porté notamment par des commentaires encourageants des analystes de Loop Capital sur les dépenses d'investissement en IA.



Au contraire, Tesla chute de 5% alors que ses immatriculations de voitures neuves ont chuté d'encore 28% en mai en Europe occidentale.



Du côté de l'obligataires, le rendement des Treasuries à dix ans se retendent de trois points de base vers 4,32%, ce qui ne soutient pas le dollar puisque l'euro atteint, au-delà de 1,1630 face au billet vert, un nouveau plus haut depuis la fin 2021.



Les cours du pétrole restent orientés à la hausse suite à l'annonce d'une baisse de 5,8 millions de barils des stocks de carburant la semaine dernière aux Etats-Unis, avec un WTI qui parvient à se hisser au-delà des 65 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.