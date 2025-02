Wall Street: les incertitudes ne sont pas levées information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans réelle tendance mardi, les propos de Pékin sur le durcissement des relations commerciales avec les Etats-Unis accentuant les inquiétudes des investisseurs quant à la croissance mondiale et favorisant un retour vers les valeurs refuge.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones avance de 0,2%, mais celui sur le Nasdaq 100 perd 0,1%, annonçant un début de séance contrasté.



La Chine a condamné hier les dernières restrictions prises par Washington sur les investissements chinois, jugeant que celles-ci finiront par nuire aux intérêts économiques américains.



'La Chine prendra les mesures nécessaires pour défendre ses droits et intérêts légitimes', a déclaré Lin Jian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.



Le ton de ses déclarations rappelle celui qui dominait en 2019 et en 2020, lorsque les tensions commerciales entre les deux premières économies mondiales étaient la principale préoccupation des marchés.



Ces commentaires suscitent l'inquiétude des marchés, alors que les derniers indicateurs économiques montrent que la croissance américaine tend à ralentir alors que l'inflation, elle, reste persistante.



Dans ce contexte d'incertitudes, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - a perdu 0,5% hier pour enfoncer la barre symbolique des 6000 points.



En dehors de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board aux Etats-Unis, aucune statistique ne figure à l'agenda du jour.



Les investisseurs auront davantage d'éléments à se mettre sous la dent demain soir, avec la publication des résultats trimestriels très attendus du géant américain des puces pour l'IA, Nvidia.



'Il faut bien garder en tête que l'impact sur les marchés des résultats de Nvidia ces deux dernières années s'est souvent avéré plus significatif que les chiffres de l'emploi américain', rappellent les analystes de Deutsche Bank.



'Il s'agit donc d'un événement important à marquer sur le calendrier', souligne la banque allemande.



Favorisés par un mouvement de repli sur les actifs jugés les plus sûrs, les emprunts d'Etat voient leurs rendements poursuivre leur recul: celui des Treasuries américains à dix ans touche, à 4,31%, son plus bas niveau depuis deux mois.



La montée des tensions commerciales nourrit en effet les spéculations sur un possible assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine: selon le baromètre FedWatch de CME Group, la probabilité estimée d'une baisse de taux en juin dépasse désormais le seuil des 50%.



Le baril de brut léger américain (WTI) cède 0,8% à 70,1 dollars, une baisse que les investisseurs par la reprise des exportations de pétrole de la région du Kurdistan, qui étaient suspendues depuis 2023.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.