Wall Street: le 'shutdown' revient hanter les investisseurs information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devait poursuivre son mouvement de repli vendredi matin, la crainte d'un blocage budgétaire et d'une fermeture des services fédéraux ('shutdown') revenant de nouveau hanter les esprits des investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices américains reculent de 0,4% à 0,8%, annonçant un prolongement de la tendance baissière à l'oeuvre ces derniers jours.



La semaine a été agitée, le discours moins accommodant de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, ayant ébranlé les marchés en faisant vaciller leurs anticipations quant au calendrier des prochaines baisses de taux de l'institution.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones cède pour l'instant 3,4%, le S&P 500 perd plus de 3% tandis que le Nasdaq Composite reste globalement stable.



Les chiffres publiés dans la matinée ne vont pas totalement les rassurer.



La hausse de l'indice des prix PCE, la mesure de l'inflation préférée de la Fed, est restée stable au mois de novembre, à 2,8% hors alimentation et énergie, un chiffre encore très éloigné de l'objectif de 2% que s'est donné la banque centrale américaine.



Les investisseurs attendent maintenant les chiffres définitifs de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan pour le mois de décembre, qui paraîtra en début de séance.



En plus des inquiétudes entourant l'évolution de la politique monétaire de la Fed, Wall Street devrait également souffrir des préoccupations concernant le risque d'une nouvelle impasse budgétaire.



Hier, la Chambre des représentants, contrôlé par les Républicains, a rejeté un texte pourtant soutenu par le président élu américain, Donald Trump, visant à éviter une paralysie partielle de l'administration à Washington.



Les parlementaires ont jusqu'à ce soir minuit pour trouver un accord en vue d'éviter une fermeture des administrations fédérales faute de financement.



'Cela affecterait dans une certaine mesure l'économie, sans toutefois remettre en cause la croissance actuelle', commentent les analystes de Commerzbank.



Les investisseurs semblent toutefois rester calmes car la situation a un air de 'déjà vu', ce qui les conduit à tabler sur un accord de dernière minute avant la date fatidique.



Les échanges pourraient néanmoins se caractériser par une certaine volatilité en cette journée des 'quatre sorcières', marquée par l'arrivée à expiration de nombreux contrats d'options et de dérivés sur indices et actions.





