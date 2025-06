Wall Street: le S&P 500 et Nasdaq enchaînent les records information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 17:39









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert la semaine sur une note légèrement positive vendredi, une hausse toutefois suffisante pour que le S&P 500 et le Nasdaq inscrivent de nouveaux records pour la deuxième séance consécutive.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 43.954,5 points, le S&P progresse de 0,2% à 6187,1 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,3% à 20.327,5 points.



Le S&P a touché un plus haut historique en matinée, à plus de 6195,3 points, tout comme le Nasdaq, à 20.378,3 points. Le Dow Jones évolue pour sa part à moins de 2% de son zénith du mois de février.



Après un premier trimestre de forte sous-performance par rapport aux autres places mondiales, en particulier l'Europe, le S&P 500 a rattrapé une grande partie de son retard en reprenant plus de 24% depuis le 8 avril et les annonces du 'Liberation Day'.



'Le positionnement sans doute excessivement pessimiste des investisseurs à l'égard des Etats-Unis, l'armistice commerciale avec la Chine et la solidité des résultats des champions de la cote américaine font partie des causes probables de ce réveil en fanfare', souligne Dorval Asset Management.



'Le S&P 500 a clairement progressé malgré un mur d'inquiétudes', rappelle Scott Chronert, chez Citi.



'A partir de maintenant, il va être important de surveiller l'évolution de l'humeur des investisseurs', ajoute-t-il.



'Selon nous, on a commencé 2025 dans un état d'euphorie et le mouvement de baisse des marchés n'a jamais provoqué de sentiment panique, et on se rapproche à nouveau d'un sentiment euphorique', souligne le stratège.



Seuls cinq des 11 grands indices sectoriels S&P 500 s'inscrivent en hausse, les meilleures performances du jour aux valeurs financières (+0,4%), suivies de la santé (+0,3%) et de la technologie (+0,3%).



'Le sentiment des investisseurs reste fort, notamment dans le secteur technologique', souligne Michaël Lok, chez UBP.



Parmi les plus fortes hausses du S&P 500, Oracle s'adjuge près de 5% alors que l'éditeur de logiciels d'entreprise a entamé son nouvel exercice fiscal 2025/2026 de bon pied, porté par la forte croissance de son activité de services de base de données en mode multicloud, a déclaré lundi sa directrice générale, Safra Catz.



Sur le Dow, Disney avance de presque 1%, soutenu par une recommandation d'achat des analystes de Jefferies, qui voient la dynamique sous-tendant les résultats du groupe s'améliorer.





