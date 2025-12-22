Un général de l'état-major russe tué dans une explosion à Moscou

Un enquêteur travaille sur le lieu de l'explosion d'une voiture dans le sud de Moscou, le 22 décembre 2025 ( AFP / Alexander NEMENOV )

Un général de l'état-major russe a été tué lundi dans l'explosion d'une voiture à Moscou, nouvel assassinat présumé d'un haut gradé qui intervient au lendemain de discussions aux États-Unis sur le plan américain ambitionnant de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Depuis le début de l'assaut russe contre l'Ukraine en février 2022, plusieurs généraux russes, des responsables locaux et des personnalités publiques soutenant le conflit ont été tués dans des explosions sur le territoire russe ou en Ukraine occupée. Ces assassinats ont parfois été revendiqués par Kiev.

Lundi matin, le lieutenant-général Fanil Sarvarov, chef du département de la formation opérationnelle au sein de l'état-major russe, a été tué par l'explosion d'un engin déposé sous une voiture dans le sud de Moscou, a indiqué le Comité d'enquête russe.

Les enquêteurs ont indiqué étudier plusieurs pistes, dont une implication des services spéciaux ukrainiens. Une enquête pour "meurtre" et "trafic d'explosifs" a été ouverte.

Des journalistes de l'AFP ont vu des experts travaillant autour de la carcasse d'une voiture blanche éventrée, garée sur un parking.

"Les vitres ont tremblé. On a senti que c'était une explosion", a raconté Grigori, machiniste retraité de 70 ans qui habite à proximité. "C'est le coût de la guerre".

- Série d'assassinats -

Âgé de 56 ans, selon les médias russes, Fanil Sarvarov était un militaire de carrière né dans l'Oural et diplômé de plusieurs instituts militaires. Il a participé à la guerre en Tchétchénie dans les années 1990 et 2000, à l'intervention russe en Syrie en 2015-2016, et à la guerre en Ukraine depuis 2022.

L'Ukraine n'a pas commenté dans l'immédiat l'assassinat de ce général. L'armée russe en compte plusieurs centaines.

En avril, un autre général, Iaroslav Moskalik, chef adjoint de la direction générale opérationnelle de l'état-major russe, avait été tué d'une manière similaire, dans l'explosion d'une voiture près de Moscou.

Et en décembre 2024, le commandant des forces russes de défense radiologique, chimique et biologique, Igor Kirillov, avait perdu la vie dans l'explosion d'une trottinette électrique piégée déposée devant l'entrée d'un immeuble, également dans la capitale. Cet assassinat avait été revendiqué par les services de sécurité ukrainiens (SBU).

Depuis 2022, plusieurs responsables locaux installés par Moscou dans les territoires ukrainiens occupés, ainsi que des soutiens idéologiques du conflit, ont également été tués par des bombes.

Un enquêteur travaille sur le lieu de l'explosion d'une voiture qui a tué un général russe dans le sud de Moscou, le 22 décembre 2025 ( AFP / Alexander NEMENOV )

En août 2022, Daria Douguina, fille de l'idéologue ultranationaliste Alexandre Douguine, avait ainsi péri dans l'explosion d'une voiture. En avril 2023, un blogueur militaire russe, Maxime Fomine, avait perdu la vie dans la détonation d'une statuette piégée qui lui a été offerte sur scène dans un café de Saint-Pétersbourg.

- Séquence diplomatique -

L'assassinat de lundi intervient en pleine séquence diplomatique visant à mettre fin à près de quatre ans de combats entre Kiev et Moscou.

La police travaille sur le site de l'explosion d'une voiture qui a tué un général russe, dans le sud de Moscou, le 22 décembre 2025 ( AFP / Alexander NEMENOV )

Des réunions distinctes ont eu lieu entre émissaires ukrainien et russe avec les Américains en Floride (sud-est des États-Unis), à propos du plan de fin du conflit présenté par Washington il y a près d'un mois.

Si ce nouveau cycle de pourparlers n'a pas conduit à une percée significative, les parties se sont montrées positives, les États-Unis et l'Ukraine saluant des échanges "productifs et constructifs".

Le président russe Vladimir Poutine avait affirmé vendredi que "la balle est dans le camp" de Kiev et de ses alliés européens après que Moscou a accepté des "compromis" dans ses discussions avec les Américains.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a démenti lundi des informations de l'agence de presse Reuters citant des responsables anonymes du renseignement américain, qui ont prêté à Moscou l'intention de conquérir toute l'Ukraine et de s'en prendre à l'Europe.

"C'est le genre de situation où les services de renseignement produisent des raisonnements, des enquêtes et des conclusions erronés. Cela ne correspond absolument pas à la réalité", a déclaré M. Peskov.

La directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, avait elle aussi démenti les affirmations de Reuters sur X dimanche.

"La vérité est que les +services de renseignement américains+ estiment que la Russie n'a même pas la capacité de conquérir et d'occuper l'Ukraine, sans parler d'+envahir et d'occuper+ l'Europe", a-t-elle souligné.

Sur le terrain, l'armée russe a de nouveau frappé lundi la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, où des infrastructures électriques ont été touchées, selon l'opérateur privé DTEK.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de vouloir "semer le chaos" au sein de la population en plein hiver.

Cette région portuaire a été bombardée à plusieurs reprises par Moscou ces dernières semaines, en réponse à des attaques ukrainiennes sur des pétroliers liés à la Russie en mer Noire et en Méditerranée.