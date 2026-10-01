Wall Street : le reflux des taux redonne de l'air aux actions

Les indices américains ont terminé en légère hausse jeudi, signant leur première séance positive de la semaine, après avoir effacé une bonne partie de leurs pertes initiales à mesure que les rendements obligataires ont reflué de leurs sommets. À la clôture, le S&P 500 a progressé de 0,20% à 7 666,5 points, le Dow Jones de 0,04% à 50 926,7 points et le Nasdaq 100 de 0,31% à 30 501,6 points. La technologie a une nouvelle fois assuré l'essentiel du soutien, tandis que l'énergie a profité du rebond du pétrole et que plusieurs secteurs défensifs sont restés à la traîne.

Le marché obligataire a une nouvelle fois dicté le tempo en début de séance, le rendement du Treasury à 10 ans grimpant jusqu'à environ 5,34%, son niveau le plus élevé depuis 2002, avant de refluer dans l'après-midi. Ce mouvement initial a été alimenté par des données montrant une économie toujours solide et des pressions inflationnistes persistantes. L'indice ISM manufacturier a légèrement reculé à 54,5 en septembre, contre 54,6 en août et 55 attendu, mais les composantes des nouvelles commandes et de l'emploi ont accéléré, tandis que les prix payés ont fortement progressé. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont parallèlement diminué pour une quatrième semaine consécutive, renforçant l'idée d'un marché du travail encore résilient.

Le ton plus prudent du vice-président de la Fed, Philip Jefferson, a toutefois contribué à détendre la pression en cours de séance. Il a estimé que les futurs ajustements de politique monétaire devraient dépendre de l'évolution des données, des perspectives et de l'équilibre des risques, laissant entendre que la banque centrale pourrait prendre davantage de temps avant de resserrer de nouveau sa politique. L'outil FedWatch du CME attribue désormais environ 74% de probabilité à un statu quo en octobre, contre 62,4% la veille.

La technologie ( 1,1%) a profité de cette détente des rendements, portée cette fois-ci par Accenture ( 16%) qui a signé l'une des meilleures performances du S&P 500 après avoir publié un bénéfice trimestriel de 3,29 dollars par action pour 18,7 MdsUSD de chiffre d'affaires, tous deux supérieurs aux attentes, tandis que ses réservations ont atteint 22,2 MdsUSD. Synopsys ( 13%) a également prolongé son rebond d'hier après l'annonce d'un accord pluriannuel avec Amazon valorisé à plus de 1 MdUSD.

Micron ( 3%) a évolué plus modestement malgré une publication solide. Le fabricant de mémoires a dépassé les attentes sur le chiffre d'affaires, quasiment quadruplé ses ventes et relevé ses perspectives pour le premier trimestre, tout en faisant état d'environ 32 MdsUSD d'engagements liés à l'IA. Les interrogations entourant les dépenses d'investissement ont néanmoins limité l'enthousiasme initial.

Enfin, le WTI a gagné plus de 1%, soutenant le secteur énergétique ( 1,9%), dans un contexte géopolitique toujours incertain entre nouvelles menaces américaines contre l'Iran et informations faisant état d'une possible reprise de l'accès des inspecteurs nucléaires en échange d'un assouplissement des sanctions.