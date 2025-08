Wall Street: le rebond se confirme en attendant le PMI et l'ISM information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 15:17









(Zonebourse.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse mardi matin, poursuivant le rebond amorcé la veille, en attendant la publication d'indicateurs importants dans le secteur des services.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 avance de 0,1% tandis que celui sur le Nasdaq 100 grappille 0,3%, annonçant un début de séance plutôt positif.



L'indice ISM des services aux Etats-Unis sera publié une demi-heure après l'ouverture et le consensus prévoit une accélération de la croissance à 51,5 en juillet après 50,8 le mois précédent.



Le PMI de S&P Global, qui paraîtra 15 minutes avant, est également attendu en hausse à 55,2 contre 52,9 en juin.



Ces données sur l'activité des services seront très suivies après le rapport sur l'emploi américain moins bon que prévu de vendredi dernier qui a relancé les anticipations d'une baisse de taux de la Fed dès le mois prochain.



En attendant, les investisseurs réagissent aux derniers résultats d'entreprise.



Pfizer est signalé en hausse de 2% après avoir surpassé les attentes de Wall Street au deuxième trimestre et revu à la hausse ses objectifs pour 2025.



Caterpillar cède en revanche 0,8% en préouverture après avoir fait état de résultats moins bons que prévu au deuxième trimestre, notamment en raison de l'impact des nouveaux droits de douane américains sur son activité.



Le compartiment technologie et les valeurs liées à l'IA devraient cependant être soutenues par les performances impressionnantes de Palantir, le spécialiste de l'analyse prédictive, dont le cours de Bourse flambe de quasiment 7% en cotations avant-Bourse suite à la parution de résultats trimestriels de nouveau marqué par une hyper-croissance de l'activité.



Le marché obligataire américain se stabilise alors que les traders tablent désormais à plus de 90% sur un assouplissement d'un quart de point de la part de la Réserve fédérale le 17 septembre, à en croire l'outil FedWatch du CME Group.



Le rendement du papier à dix ans est quasiment inchangé à 4,21%.



Sur le plan de l'économie, le déficit commercial des Etats-Unis s'est contracté à 60,2 milliards de dollars en juin, par rapport à celui de 71,7 milliards du mois précédent, selon le Département du Commerce.



Cette réduction de 16% du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'une diminution de 3,7% des importations de biens et services, tandis que les exportations sont restées quasi-stables, ce qui montre que la politique protectionniste de Donald Trump commence à porter ses fruits.





