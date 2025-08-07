Trump fait passer à 50% les droits de douane pour l'Inde, avant une hausse générale

Le président américain Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche le 5 août 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Donald Trump a imposé mercredi 25% de droits de douane supplémentaires sur les produits indiens, reprochant à New Delhi ses achats de pétrole russe, peu avant l'entrée en vigueur de nouvelles surtaxes pour les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Cette surtaxe vient s'ajouter à celle de 25% qui doit entrer en vigueur à 00H01 (04H01 GMT), en même temps que les droits de douane que Donald Trump présente comme "réciproques", et ne sera effective que dans 21 jours, selon un décret du président américain. Elle ne s'appliquera pas à un certain nombre de produits, ce qui vient en réduire sensiblement la portée.

Parmi les exemptions, il y a notamment les produits concernés par les droits de douane sectoriels, tels que l'acier et l'aluminium, ou ceux qui le seront prochainement, comme les produits pharmaceutiques ou les semi-conducteurs.

Cela concerne également, dans l'immédiat, les smartphones. Apple , notamment, déplace de plus en plus sa production d'iPhone en Inde, jusque-là fabriqués en Chine.

Le président américain a cependant annoncé mercredi sa volonté de taxer les semi-conducteurs à 100%, sans pour l'instant préciser la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle surtaxe sectorielle.

Les nouveaux droits de douane sur les produits indiens visent à réduire la capacité de Moscou à financer le conflit en Ukraine, présenté dans le décret comme "une menace inhabituelle et extraordinaire à la sécurité nationale et la politique étrangère des Etats-Unis".

Dans un communiqué, le ministère indien des Affaires étrangères a jugé cette surtaxe "extrêmement regrettable", soulignant que "plusieurs autres pays" achetaient du pétrole russe "dans leur propre intérêt national".

Après la Chine, l'Inde est le principal client russe pour son pétrole, qui représentait en 2024 près de 36% de ses importations en la matière, contre environ 2% avant le début de la guerre en 2022, selon les données du ministère indien du Commerce.

Pour New Delhi, ce choix s'est voulu pragmatique alors que la production des pays du Golfe allait prioritairement vers l'Europe quand celle-ci a choisi de se passer des hydrocarbures russes, forçant l'Inde à chercher d'autres fournisseurs.

"Cela marque un point bas dans les relations indo-américaines", a estimé dans une note la directrice de la South Asia Initiative, Farwa Aamer. "L'Inde ne veut pas remettre en cause ses relations avec la Russie", mais sera sous pression pour trouver une solution avec Washington.

- Impact économique évident -

Si cette surtaxe constitue un choc pour l'Inde, elle reste cependant inférieure à la menace brandie depuis plusieurs semaines par Donald Trump d'imposer 100% de droits de douane sur les produits des pays achetant du pétrole russe si Moscou refuse un cessez-le-feu en Ukraine.

Ce décret est intervenu moins de 24 heures avant l'entrée en vigueur des droits de douane visant la majeure partie des partenaires commerciaux des Etats-Unis et que Donald Trump justifie par la nécessité, selon lui, de rééquilibrer les échanges.

Plusieurs dizaines d'entre eux doivent en effet voir les surtaxes appliquées à leurs produits augmenter significativement jeudi, lors de leur entrée sur le territoire américain, avec une fourchette allant de 15% à 41%, la Syrie étant le pays visé par le taux le plus élevé.

Pour l'Inde, le taux appliqué sur ses produits entrant aux Etats-Unis sera dans un premier temps de 25%.

Les 25% supplémentaires prévus par le nouveau décret le porteraient au niveau du taux en vigueur depuis mercredi sur les produits brésiliens, soit 50%.

Initialement épargné, le Brésil a finalement été visé en représailles des poursuites lancées contre l'ex-président Jair Bolsonaro, allié de M. Trump et accusé d'une tentative de coup d'Etat après sa défaite lors de l'élection présidentielle de 2022.

Mais du fait des nombreuses exemptions prévues par le décret, seules 36% des exportations du pays vers les Etats-Unis sont réellement concernées, selon le gouvernement brésilien.

Quant au cas du Japon, Washington et Tokyo semblent en désaccord sur les détails des surtaxes devant entrer en vigueur.

L'ordre exécutif signé par M. Trump indique que les produits japonais seront frappés à compter de jeudi de surtaxes "réciproques" de 15%, qui s'ajoutent aux droits de douane précédemment déjà appliqués. Ce qu'a confirmé mercredi à l'AFP un responsable américain.

Tokyo assure, selon le quotidien Nikkei, s'être pourtant entendu avec Washington pour que ce niveau de 15% soit en réalité le plafond des droits appliqués en intégrant les droits préexistants, selon une méthode dont bénéficie déjà l'UE.

Au total, les nouvelles surtaxes douanières devraient porter à partir de jeudi le taux effectif moyen à près de 20% aux Etats-Unis, selon les analystes de Pantheon Macroeconomics. Ce qui constituerait le taux le plus élevé appliqué aux produits importés depuis le début des années 1930, selon le Budget Lab de l'Université Yale.