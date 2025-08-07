Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* TOTALENERGIES TTEF.PA a décidé de ne pas investir dans la cinquième installation d'exportation de gaz naturel liquéfié Rio Grande au Texas du développeur américain NEXTDECADE

NEXT.O , ni d'acheter du GNL issu de sa production, ont déclaré deux sources proches du dossier à Reuters.

* ACCOR ACCP.PA - Le groupe envisage d'introduire en Bourse aux Etats-Unis sa co-entreprise d'hôtellerie "lifestyle et loisirs" Ennismore dont il est actionnaire majoritaire, a rapporté mercredi Bloomberg en citant des sources au fait du dossier.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3TT2D8

(Rédigé par Mara Vilcu)