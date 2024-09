Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : le rebond du jour à confirmer, Apple stagne information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 23:06









(CercleFinance.com) - Entame de semaine placée sous le signe des rachats à bon compte à Wall Street qui venait de subir sa pire semaine en près d'un an pour le S&P et 2 ans pour le Nasdaq, avec des pertes hebdomadaires qui se sont montées à près de 6%, dont -12% pour l'indice 'SOXX'.



Les écarts ne sont pas vraiment spectaculaires ce lundi avec +1,2% pour le Dow Jones, +1,15% pour le S&P500 et le Nasdaq Composite.

Le VIX se détend en revanche de -13% vers 19,45, ce qui efface les +12% de vendredi.

Le titre Apple était très surveillé avec la présentation de sa 'keynote' (et son 1er smartphone dopé à l'IA) mais le cours a semblé figé en séance (220,9$) puis en 'after hour' (+0,1%) : un véritable non-événement, tout du moins sur le plan boursier.

Le Nasdaq-100 devance les autres indices grâce à Marvell Techno +4,1%, Nvidia +3,5%, Fastenal +3,3%, AMD et Broadcom +2,8%, Microchip +1,8%.

L'indice 'SOXX' a repris +1,6%, presque à égalité avec le secteur des financières (+2,1% sur JP-Morgan, +1,8% sur Goldman Sachs ou Bank of America).



Sur le front 'macro', les investisseurs attendent maintenant les dernières données sur l'inflation américaine, qui devraient être rassurantes (les prix de l'énergie ont continué de baisser en août avec le ralentissement des achats chinois), puis la décision de la BCE, qui devrait réduire son taux directeur de -25Pts jeudi.

Mais la perspective d'un ralentissement marqué de l'économie américaine (confirmée par les derniers chiffres contrastés de l'emploi aux Etats-Unis) inquiète, au-delà des prochaines baisses de taux.



Côté chiffres, les stocks des entreprises américaines ont légèrement rebondi en juillet (+0,2%) après être restées stables au mois de juin, montrent des données publiées lundi par le Département du Commerce: le consensus des économistes visait 0,3%, après une parfaite stabilité le mois précédent.



La statistique a été principalement portée par la hausse de 1% des stocks d'automobiles tandis que les stocks d'équipements informatiques ont augmenté de 1,4%.

Les ventes des entreprises ont quant à elles progressé de 1,1% en juillet, ce qui signifie qu'au rythme actuel il leur faut 1,35 mois pour écouler leurs stocks contre 1,38 mois en juillet 2023.

Autre élément susceptible d'influencer la tendance mercredi, le premier débat télévisé entre Kamala Harris et Donald Trump en vue de l'élection présidentielle du 5 novembre aux Etats-Unis se tiendra demain soir.





