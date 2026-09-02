Wall Street : le marché se reprend avant Broadcom et l'emploi

Wall Street a mis fin à trois séances consécutives de baisse mercredi, soutenu par le rebond des grandes valeurs technologiques ainsi que par la stabilisation des rendements obligataires et des cours du pétrole. À la clôture, le S&P 500 a progressé de 0,46% à 7 666,6 points, le Dow Jones de 0,56% à 53 061,9 points et le Nasdaq 100 de 0,23% à 29 143,3 points. Le mouvement est resté relativement large, les matériaux et les services de communication figurant parmi les secteurs les plus performants de la séance.

La détente relative observée sur le marché obligataire a contribué à calmer les inquiétudes suscitées ces derniers jours par la remontée des taux longs et le risque d'un nouveau resserrement monétaire. Le très influent président de la Fed de New York, John Williams, a par ailleurs apporté un ton légèrement plus rassurant en jugeant les données récentes "encourageantes" et en estimant que l'inflation semblait progressivement ralentir à mesure que les effets des droits de douane s'estompent. Le marché du travail a par ailleurs donné un nouveau signe de modération, avec seulement 38 000 créations d'emplois privés en août selon ADP, contre 47 000 attendues, soit le rythme le plus faible depuis sept mois.

La technologie a bénéficié du retour des acheteurs sur plusieurs grandes capitalisations, avec Nvidia en hausse de plus de 3% et surtout Dell Technologies ( 16%) qui a bondi suite à des résultats meilleurs qu'attendu. Le groupe a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 46,97 MdsUSD, supérieur au consensus de 44,78 MdsUSD, et relevé sa prévision de revenus pour 2027 à 192 MdsUSD, contre une précédente fourchette de 165 à 169 MdsUSD.

La séance a toutefois été plus difficile pour certains dossiers technologiques. Palo Alto Networks (-9%) a entraîné le secteur de la cybersécurité à la baisse après avoir publié des revenus issus des abonnements et du support légèrement inférieurs aux attentes, tandis que Credo Technology (-20%) a fortement reculé malgré un bénéfice trimestriel supérieur au consensus, les investisseurs sanctionnant surtout l'absence de dépassement de l'objectif de marge brute ajustée.

Les compagnies aériennes ont parallèlement progressé après une rencontre entre Donald Trump et plusieurs dirigeants du secteur du transport et du tourisme. Le président américain a indiqué que la majorité des missiles iraniens visant les pays du Golfe avaient été interceptés, tandis que le directeur général d'American Airlines ( 1%) a fait état de perspectives favorables pour les déplacements autour du week-end de Labor Day. La stabilisation du pétrole a également contribué à améliorer le sentiment sur le secteur.

Enfin, le Beige Book de la Réserve fédérale a fait état d'une croissance modeste de l'économie américaine depuis début juillet, avec dix des douze districts signalant une expansion légère à modérée. Les entreprises restent toutefois prudentes face aux prix élevés de l'énergie, aux incertitudes de politique économique et aux tensions internationales.

L'attention se tourne désormais vers les résultats trimestriels du géant Broadcom, attendus après la clôture, puis vers la publication vendredi du rapport sur l'emploi américain, ce dernier pourrait fortement influencer les anticipations de taux de la Fed avant sa prochaine réunion le 16 septembre.