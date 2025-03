Wall Street: le début de semaine s'annonce difficile information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 14:12









(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en net repli lundi, les dernières déclarations du président Donald Trump sur la possibilité d'une récession aux Etats-Unis suscitant l'inquiétude des marchés.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais perdent entre 1,1% et 1,6%, annonçant un début de séance dans le rouge.



C'est à partir d'aujourd'hui que la Chine applique des droits de douane additionnels de 15% sur des importations américains, telles que le poulet, le blé, le maïs et le coton.



Le soja, le porc, le boeuf, les fruits, les légumes et les produits laitiers seront quant à eux soumis à des droits de douane supplémentaires de 10%.



Les mesures détaillées par Pékin sont présentées comme la riposte à la taxation par les Etats-Unis de droits de douane supplémentaires de 20% sur les importations en provenance de Chine, que le président américain accuse d'exporter du fentanyl, un puissant opioïde qui fait des ravages aux Etats-Unis.



La mise en place des mesures de rétorsion de la Chine renforce les craintes liées aux tensions commerciales, accentue les inquiétudes sur la croissance mondiale et favorise un repli sur les valeurs refuge.



Le rendement des emprunts d'Etat américain à dix ans, qui s'était redressé en fin de semaine dernière, retombe vers 4,23% avec le regain d'aversion au risque provoqué par l'escalade commerciale.



Les représailles chinoises alimentent la crainte d'une prolongation de la guerre commerciale susceptible de peser sur les bénéfices des sociétés et la croissance économique.



Trump lui-même n'a pas totalement éludé les répercussions potentielles de sa politique protectionniste sur l'activité économique.



Interrogé ce week-end sur la chaîne Fox quant à la possibilité d'une récession, le locataire de la Maison Blanche a déclaré qu'il ne voulait pas spéculer sur ces questions, ajoutant que le pays était en pleine transition et qu'il pourrait y avoir des perturbations.



La décision chinoise se traduit aussi par une remontée du yen, les investisseurs se reportant sur les actifs jugés les plus sûrs.



Ignorant le mouvement général de défiance vis-à-vis des actifs risqués, les cours du pétrole amorcent un rebond technique après leur lourd repli de la semaine passée, ce qui permet au WTI de reprendre 0,8% à 67,5 dollars.





