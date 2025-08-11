Wall Street: le 'buy the dips' a fonctionné vendredi information fournie par Cercle Finance • 11/08/2025 à 07:33









(Zonebourse.com) - C'est bien un nouveau 'V-bottom' qui s'est confirmé vendredi à Wall Street, avec quatre séances de hausse sur quatre pour le Nasdaq (+3,8% en hebdomadaire) et le S&P500 (+2,5% sur la semaine).



Le Nasdaq-100 (+0,95% à 23.611) et le Composite (+1% à 21.450) ont signé un second record absolu de clôture... et vendredi, les deux indices nous ont offert en bonus un doublé 'intraday/clôture'.



Le S&P500 a égalé au centième de point près son record de clôture des 6.389,5 du 28 juillet, après avoir renoué en séance avec les 6.400. Il n'en va pas de même pour le Dow Jones qui n'a progressé qu'à trois reprises pour un gain cumulé de +1,5%, insuffisant pour effacer les lourdes pertes de la semaine précédente.



C'est vraiment un marché à deux vitesses, avec des 'industrielles' plombées par le ralentissement de l'activité, et les 'technos' tirées par une poignée de locomotives lancées à plein régime, et qui affichent chaque jour des valorisations toujours plus stratosphériques.



Parmi les 'titans' à plus de 3.000Mds$ de 'capi', Apple faisait figure de 'valeur oubliée'... ou plutôt, les investisseurs se méfiaient de l'impact des droits de douane pour des smartphones importés d'Inde ou de Chine.



Apple a bondi de 4,2% vendredi (après +3,5% la veille) et s'est envolé de +13,3% en hebdomadaire, soit sa plus forte progression depuis le deuxième trimestre 2020. Tim Cook a annoncé depuis le bureau ovale qu'Apple investirait 100Mds$ de plus aux États-Unis, en plus des sommes déjà programmées, soit 600Mds$ au cours des quatre prochaines années. A noter que Micron s'est réveillé avec +6,3% et que l'inévitable Palantir (+2,5%) a pulvérisé un nouveau record absolu.



Alors que les flux sont irrésistiblement aspirés à plus de 70% par les 10 'stars' de l'IA et des semiconducteurs, les commentateurs continuent de souligner l'optimisme des investisseurs concernant de 'potentielles baisses des taux d'intérêt'... argument qui nous a été servi à 100 reprises sur les 110 dernières séances de hausse.



Le retour de l'appétit pour le risque a pesé sur les rendements obligataires qui se sont retendus : +3 points de base sur le '10 ans' à 4,283%, +4 pbs sur le '30 ans' à 4,852%, +2,5 pbs sur le '2 ans' vers 3,760%.



La semaine écoulée a vu le rendement du '10 ans' US se retendre de +6 pbs, ce qui n'a pas bénéficié au billet vert qui a perdu plus de -2% face à l'euro, dans un contexte d'anticipation des baisses de taux aux Etats-Unis.



D'après le baromètre FedWatch du CME, la probabilité d'un assouplissement de 25 points de base de la part de la Réserve fédérale le 17 septembre était désormais évaluée à plus de 91%.



Les marchés ont digéré avec célérité les rumeurs évoquant la nomination de Christopher Waller, un membre de la Fed favorable aux baisses de taux, pour succéder à Jerome Powell à la tête de l'institution en mai 2026.



'Peut-être parce qu'ils craignent une période de double présidence de la Fed avec des communications officielles de la Fed et de Jerome Powell qui seraient parasitées par Christopher Waller', expliquaient les équipes d'IG France.



L'annonce de la nomination de Stephen Miran, le conseiller économique de Donald Trump, en remplacement de la gouverneure démissionnaire de la Fed Adriana Kugler, a suscité peu de réactions.





