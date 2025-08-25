Wall Street: le besoin de souffler en attendant Nvidia information fournie par Cercle Finance • 25/08/2025 à 15:17









(Zonebourse.com) - Les marchés d'actions américains devraient ouvrir en léger repli lundi matin, les investisseurs préférant rester sur la touche après l'accès de hausse de vendredi et ne pas trop s'engager à l'approche des résultats trimestriels très attendus de Nvidia.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,2% et 0,3%, ce qui indique que les intervenants éprouvent le besoin de souffler après la fin de semaine en fanfare de vendredi dernier.



Wall Street avait en effet terminé la semaine en nette hausse vendredi, le discours tenu par Jerome Powell à Jackson Hole ayant conforté le sentiment que la Réserve fédérale réduira ses taux d'un quart de point le mois prochain.



Avec un gain de plus de 1,5%, l'indice S&P 500 a signé sa meilleure séance en trois mois pour revenir à moins de 0,1% de son record historique du 14 août.



L'indice de volatilité CBOE, qui mesure le degré de nervosité du marché, s'est quant à lui tassé de 2,4 points à 14,2 soit son plus bas niveau depuis le début de l'année.



'Ces réactions sont conformes au schéma habituel selon lequel les baisses de taux décidées en dehors des périodes de récession ont tendance à être très positives pour les actifs risqués', rappelle Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



Les investisseurs espèrent maintenant que les choses évolueront aussi favorablement cette semaine.



Si la séance du jour devrait rester calme grâce à un agenda allégé, la semaine sera marquée par les résultats du géant américain des puces dédiés à l'IA, Nvidia, qui pourraient bien favoriser la poursuite du mouvement haussier si les investisseurs devaient y trouver des raisons d'y croire, mais le scénario n'est pas joué d'avance.



Les investisseurs attendent en effet d'être rassurés sur les dépenses d'investissement des entreprises dans l'IA, une thématique largement à l'origine du rebond de plus de 40% opéré par le Nasdaq au cours des quatre derniers mois.



Mardi dernier, l'indice à forte pondération technologique avait dû essuyer une baisse journalière de quasiment 1,5% en raison des craintes entourant une possible bulle des valeurs spécialisées dans l'IA, qui avaient lourdement pesé sur la tendance.



En dépit des restrictions qui frappent les exportations à destination de la Chine du concepteur de processeurs californien, les analystes s'attendent à ce que celui-ci publie, comme à son habitude, des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et qu'il relève dans la foulée ses objectifs annuels.



Dans une note publiée dans la matinée, Dan Ives, l'analyste vedette de Wedbush Securities, indique que ses vérifications sur le terrain montrent qu'en Asie, la demande pour les puces Nvidia est actuellement environ dix fois plus forte que l'offre disponible.





