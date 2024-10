Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la tête froide face au risque d'embrasement information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street a largement contenu ses pertes (-0,4% pour le Dow Jones, -0,9% pour le 'S&P', -1,5% pour le Nasdaq Composite) après avoir cédé -2% (en moyenne) à la mi-séance en réaction à la salve de missiles iraniens tirés sur Israël.



Mais la chute s'est enrayée alors que les premières constations furent qu'aucune perte civile n'était à déplorer et que les frappes avaient visé des installations militaires ou des bâtiments des services secrets israéliens.



Cette agression iranienne a provoqué une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce 2 octobre... ce qui n'avait pas été le cas la veille pour l'entrée sur le sol libanais de chars et de troupes israéliennes, accompagnée de bombardements meurtriers toute la journée de lundi.



Le sang froid de Wall Street suggère qu'en dépit des habituelles postures martiales et des promesses de ripostes apocalyptiques, les protagonistes doivent envisager de s'asseoir à la table des négociations pour endiguer l'escalade au Proche-Orient comme au Moyen-Orient.



Il apparait fort probable que les derniers développements au Liban ont entrainé une réaction de la Russie et de la Chine (dont l'Iran est un des principaux fournisseurs de gaz et de pétrole) qui doit être débattue entre Washington et Tel-Aviv.



Wall Street espérait manifestement en fin de séance que la spirale de la violence serait enrayée au cours des prochaines heures : alors que le 'VIX' avait bondi de +24%, au-delà des 20,70, vers 19H15, il a terminé à +15% vers 19,25.



Le climat demeure 'tendu', mais loin de la 'panique de volatilité' du 1er au 5 août dernier. Le '$-Index progresse de +0,6% à 101,36 avec un Euro qui lâche -0,7% vers 1,1050, la Livre à -0,9%, le Yen et le Franc suisse faisant également offices de refuges, mais pas de vague de 'risk-off' massif.



Les T-Bonds US se sont parallèlement détendus jusqu'à -11 points de base (3,700%), mais ont terminé à -7 points de base vers 3,738%, le '30 ans' effaçant -6 points de base vers 4,073%. Le Nasdaq a subi le repli de Nvidia (-3,7%), Apple (-2,9%), Microsoft (-2,3%)... mais Meta a gagné +0,7%.





