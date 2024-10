Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la tension des taux a enfin raison du Goldilok information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 22:48









(CercleFinance.com) - La hausse des taux commence à peser : ce phénomène a été 'ignoré' durant les 3 premières semaines -les investisseurs ne voulaient jurer que par le 'Goldilocks'- mais ça se gâte logiquement pour cette 4ème de tension consécutive.



Wall Street a fini par perdre pied en seconde partie de séance et les dégâts sont assez significatifs : le Dow Jones lâche près de -1%, le S&P500 -0,92% et le Nasdaq dévisse de -1,6% vers 18.275.



Le Nasdaq-100 (-1,55%) a été plombé par Emphase Energy (-14,9%), Palo Alto (-4,8%), Meta (-3,2%), Nvidia (-2,8%), Amazon (-2,6%), Apple (-1,6%)...



L'après-séance a été marqué par des publications trimestrielles très attendues : Tesla bat largement le consensus de bénéfices avec 0,727$ par titre contre 0,57$ attendu... mais petit bémol, le chiffre d'affaire ressort un peu en dessous des attentes à 25,18Mds$ contre 25,37Mds$ (il faut y voir l'impact de baisses de tarifs et d'un ralentissement en Chine).

Ces chiffres sont néanmoins salués par une envolée de +8% en 'after hour'.



Scénario inverse pour IBM qui décroche de -5% avec un bénéfice sous les attentes à 14,97$ contre 15,07$ estimé et un C.A un peu supérieur aux prévisions à 6,50Mds$ contre 6,37Mds$ estimé.



Mais surtout, le rendement des T-Bonds se tend de +4Pts à 4,251% sur le '10 ans' et vers 4,52% sur le '30 ans' (+2,5Pts).





