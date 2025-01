Wall Street: la 'tech' se ressaisit après l'effet DeepSeek information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 07:32









(CercleFinance.com) - La vague de 'risk-off' de la veille s'est largement dissipée, après la mi-séance puisque l'essentiel des gains s'est matérialisé après 20h00. Si le Dow Jones n'a gagné que 0,3%, le S&P500 a pris 0,9% et le Nasdaq a rebondi de 2% (après -3,1% la veille).



Le Nasdaq a profité du rebond technique de Nvidia qui a repris la moitié du terrain perdu lundi avec +8,8% à 129$, loin devant Apple (+3,65%), Microsoft (+2,9%), Broadcom (+2,6%) et Meta (+2,2%).



Avec le retour du 'risk-on', les T-Bonds à 10 ans se dégradent de +2,5 points de base vers 4,54%, et le '30 ans' de +1 pb à 4,78%. La Fed publiera mercredi son communiqué concluant son FOMC sur 48 heures, un statu quo étant attendu à 97%... Jerome Powell sera peut-être questionné sur 'l'exigence d'une baisse de taux' par Donald Trump.



Côté chiffres 'macro', les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont de nouveau reculé de 2,2% en décembre, mais en excluant le secteur des transports aux variations particulièrement volatiles (-7,4% le mois dernier), elles se sont accrues de 0,3%.



De leur côté, les livraisons de biens durables par l'industrie américaine ont augmenté de 0,9% au total d'un mois sur l'autre en décembre, emmenées par une progression de 2,8% dans le secteur des transports.



Wall Street a complètement ignoré la déception relative à la confiance du consommateur américain : l'indice du Conference Board est retombé à 104,1 ce mois-ci après un chiffre révisé à 109,5 en décembre, alors que les économistes l'attendaient à 105,6.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a chuté de 9,7 points de pourcentage à 134,3, tandis que celui des anticipations a reculé de 2,6 points à 83,9, précisait le Conference Board.





