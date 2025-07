Wall Street: la semaine devrait se clore sur de nouveaux records information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 15:15









(Zonebourse.com) - Wall Street devrait rester vendredi sur la tendance haussière à l'oeuvre depuis le début de la semaine, ce qui pourrait lui permettre d'achever la semaine sur de nouveaux plus hauts historiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avance de 0,1% à 0,2%, une hausse modérée qui devrait néanmoins être suffisante pour aller chercher de nouveaux zéniths.



Le S&P 500 et le Nasdaq avaient tous deux inscrit des niveaux records jeudi, à la faveur d'une série de résultats meilleurs qu'attendu qui est venue s'ajouter à plusieurs signes de résistance de l'économie américaine.



La confirmation de la bonne santé de la consommation des ménages ainsi que la poursuite de la glissade devraient constituer les principaux moteurs de la progression du jour.



La perspective d'une croissance robuste accompagnée d'une meilleure maître de l'inflation alimente l'appétit pour le risque des investisseurs et les oriente vers les marchés actions, d'autant que la saison des résultats, qui ne fait que commencer, a pour l'instant livré un bulletin de santé meilleur que prévu pour les entreprises américaines.



Ce matin, les performances trimestrielles supérieures aux attentes d'American Express ont confirmé l'appétence des consommateurs à dépenser, ce qui se traduisait par une hausse de 0,8% du titre en cotations avant-Bourse.



3M devrait également ouvrir en hausse suite au relèvement de ses objectifs pour 2025, tout comme le groupe de services parapétroliers SLB qui a dépassé les attentes des analystes au deuxième trimestre.



Ces bonnes surprises devraient permettre de plus que compenser la déception Netflix, qui perd 2,5% en transaction électroniques sur des prises de bénéfices dans le sillage de résultats meilleurs que prévu et de la révision à la hausse de ses prévisions annuelles, deux éléments qui avaient été déjà intégrés par le marché.



La tendance devrait par ailleurs toujours profiter des déclarations de Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine , qui a plaidé hier pour une baisse immédiate de 25 points des taux directeurs de la Fed, c'est-à-dire dès le 30 juillet, estimant que le maintient d'une politique trop restrictive faisait courir un risque inutile à l'économie.



Ces propos tenus lors d'un forum organisé par l'Université de New York ont fait chuter le dollar, qui revient en direction de plus bas de quatre ans face à l'euro, qui remonte au-delà de 1,1650, tandis que le rendement à 10 ans des Treasuries repasse au-dessus de 4,43%.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones affiche à ce stade un gain hebdomadaire de plus de 0,2%, le S&P gagne 0,6% et le Nasdaq s'adjuge près de 1,5%.





