Wall Street: la semaine devrait débuter dans le rouge en attendant Jackson Hole information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 15:18









(Zonebourse.com) - La Bourse de New York devrait prendre le chemin de la baisse lundi matin en attendant de connaître l'issue de la réunion entre le président américain Donald Trump et le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, à l'entame d'une semaine qui sera surtout dominée par les débats sur les politiques monétaires avec la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices américains cèdent autour de 0,1%, laissant entrevoir une note de faiblesse dans les premiers échanges.



Les investisseurs semblent pour l'instant largement ignorer les développements du week-end, puisque le sommet très attendu entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, organisé ce week-end en Alaska, n'a pas débouché sur d'avancées concrètes en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine.



Prenant la parole en premier lors de leur conférence de presse conjointe, Poutine a insisté sur le fait que les discussions s'étaient déroulées dans une 'atmosphère constructive et de respect mutuel', tout se félicitant de l'amélioration des relations entre Moscou et Washington.



De son côté, Trump a qualifié leur rencontre de 'très productive', tout en concédant qu''aucun accord' n'avait pu être conclu.



Les yeux vont désormais se tourner vers la Maison Blanche où le milliardaire new-yorkais doit recevoir Volodymyr Zelensky afin de tenter de progresser vers un accord de paix qui semble toujours très hypothétique.



'Les positions de la Russie et de l'Ukraine restent toujours très éloignées', rappellent ce matin les équipes d'UBS.



'Kiev rejette toute idée de céder du territoire, plaidant pour un cessez-le-feu inconditionnel avant l'ouverture de véritables négociations de paix. L'Ukraine exige également des garanties de sécurité, notamment de la part des Etats-Unis', souligne la banque privée suisse.



'Moscou, pour sa part, campe sur ses exigences maximalistes: cession de territoires ukrainiens, démilitarisation du pays et engagement de ne pas rejoindre d'alliances ou de mécanismes de soutien militaires', note l'établissement helvétique.



Le principal événement de la semaine pour les marchés aura cependant lieu vendredi, avec la prise de parole de Jerome Powell, le président de la Fed qui s'exprimera depuis Jackson Hole (Wyoming), dans le cadre du 48ème symposium économique annuel des banques centrales.



Alors que la semaine dernière a été marquée par l'inscriptions de nouveaux records suite à la publication de chiffres de l'inflation jugés rassurants et susceptibles d'ouvrir la voie à de prochaines baisses de taux, les investisseurs espèrent tirer une meilleure image des intentions de la Fed.



Si la déception était en rendez-vous, le redressement des places boursières pourrait bien venir à s'interrompre.



'Les marchés parient sur une baisse des taux en septembre. Pas nous', préviennent ce matin les analystes de Barclays.



'Même si les chiffres de l'emploi ont été sérieusement revus à la baisse, le chômage et l'inflation ne devraient pas vraiment faire bouger Powell de sa ligne actuelle. On reste donc sur notre scénario n'anticipant pas de première baisse des taux avant décembre', indique la banque britannique.



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts du Trésor américain grimpent légèrement, ce qui semble anticiper un discours prudent de la part de Jerome Powell. Le rendement à 10 ans des Treasuries remonte au-delà de 4,31%, contre 4,29% vendredi matin.



Sur le marché des changes, le dollar reprend un peu de terrain face à l'euro qui souffre des incertitudes géopolitiques: la monnaie unique cède près de 0,3% contre le billet vert sous 1,1680.



Du côté du pétrole, le brut léger américain est, lui, est orienté à la hausse à l'approche de la saison des ouragans dans le sud des Etats-Unis, ce qui permet au West Texas Intermediate (WTI) de se raffermir de 0,1% vers 62,9 dollars.



Si la saison des résultats touche désormais à sa fin, les comptes des distributeurs américains Home Depot, Target et Walmart permettront de mesurer, au cours des prochains jours, l'impact des nouveaux droits de douane sur la consommation des ménages aux Etats-Unis.













