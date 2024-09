Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la lourdeur l'emporte finalement après l'emploi information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 17:18









(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en franche baisse vendredi, plombée par la publication de chiffres de l'emploi moins bons que prévu qui ravivent les inquiétudes concernant l'état du marché du travail et la santé de l'économie en général.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche autour de 0,7% à 40.467,7 points, tandis que le Nasdaq Composite chute de plus de 2,1% à 16.760 points.



Sans grand changement à l'ouverture, les grands indices new-yorkais n'ont cessé de s'enfoncer dans le rouge dans le courant de la matinée, les investisseurs voyant finalement le verre à moitié vide dans la dernière publication en demi-teinte des chiffres de l'emploi.



Selon le Département du Travail, l'économie américaine n'a créé que 142.000 postes au mois d'août, un nombre bien inférieur aux attentes du marché, qui étaient en général de l'ordre de 165.000.



'D'un côté, ces données consolident le scénario d'une baisse de taux de la Fed dès le mois de septembre, comme le marché s'y attend très largement', commentent les analystes de Citi.



'De l'autre, la décélération de l'activité économique ne constitue pas un bon signe pour les résultats des entreprises', ajoutent-ils.



Les secteurs les plus sensibles à la croissance, notamment les valeurs technologiques (-1,8%) et liées à la consommation (-1,5%), sont les plus affectés par l'incertitude entourant la vigueur de la croissance.



Les compartiments les plus défensifs comme les services collectifs (-0,1%) ou la santé (-0,1%) parviennent à l'inverse à surperformer la tendance.



Pour Citi, les hésitations manifestées par les marchés montrent que les investisseurs vont devoir se préparer à un regain de volatilité à l'avenir, comme l'illustre la brusque remontée de 11% à 22,1 points du VIX - parfois surnommé l'indice de la peur - aujourd'hui.



Sur l'ensemble de la semaine, l'indice Dow accuse à ce stade un repli de l'ordre de 2,6%, tandis que le Nasdaq décroche d'environ 5,4%.



Sur le compartiment obligataire, les opérateurs semblent pour l'instant hésiter entre le scénario d'une réduction de taux de 25 ou 50 points de base de la Fed le 19 septembre prochain.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se détend vers 3,67% après après être remonté au-delà de 3,76% juste après la publication des chiffres de l'emploi.



Malgré la confirmation de la détérioration du marché de l'emploi de la première économie du monde, le dollar progresse face à l'euro, ce qui fait chuter la monnaie unique sous la barre de 1,11.





