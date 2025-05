Wall Street: la lourdeur domine après les ventes au détail information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 17:30









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en baisse jeudi, réagissant défavorablement à des chiffres des ventes au détail jugés de mauvais augure pour la croissance, ainsi qu'aux résultats décevants de Walmart.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de moins de 0,1% à 42.039,7 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,4% à 19.069,7 points.



Après avoir bondi de 1,7% en mars, les ventes de détail se sont accrues de seulement 0,1% en avril, selon le Département du Commerce, une hausse considérée comme assez peu dynamique par les analystes.



'Ce rapport sur les ventes au détail illustre bien la morosité qui règne chez les consommateurs américains dans cette période de tensions commerciales', commentent les équipes de CPR AM.



Ces chiffres n'ont rien fait pour arranger les choses, alors que les contrats à terme n'étaient déjà pas très bien orientés ce matin suite à la parution des comptes trimestriels de Walmart.



Le numéro un américain de la grande distribution a dévoilé ce matin des résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais aussi prévenu que les nouveaux droits de douane mis en oeuvre par l'administration se traduiraient par des hausse de prix dans ses magasins.



Le titre perdait 1,5% à la suite de ces déclarations et essuyait l'une des plus fortes baisses du Dow.



Le climat d'incertitude entourant l'impact de la récente détérioration des relations commerciales internationales a été renforcé par les déclarations de Jerome Powell, le président de la Fed, lors d'une conférence organisée à Washington.



Dans son discours, le patron de la Réserve fédérale a mis en garde contre une 'inflation qui pourrait devenir plus volatile' et de potentiels 'chocs' au niveau des chaînes d'approvisionnement avec les soubresauts commerciaux.



Ces facteurs, a-t-il prévenu, pourraient finir par constituer un 'défi de taille pour l'économie et les banques centrales'.





