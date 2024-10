Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la hausse s'essouffle malgré les bancaires information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 15:21









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note relativement stable mardi matin, la dernière salve de résultats d'entreprises n'incitant pas les investisseurs à pousser les marchés encore plus haut au lendemain d'une nouvelle série de records.



Une demi-heure environ avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices américains oscillent tous autour de leur point d'équilibre, voire légèrement dans le rouge, annonçant un début de séance calme.



Le Dow et le S&P 500 avaient inscrit de nouveaux records de clôture lundi, soutenus entre autres par le retour en grâce des valeurs technologiques, à commencer par Nvidia redevenue deuxième capitalisation boursière mondiale.



Le S&P, qui vient de boucler cinq semaines consécutives de progression, affiche pour l'heure une progression de l'ordre de 14% depuis son point bas du 5 août dernier, un rebond puissant qui pourrait conduire les investisseurs à opérer une pause.



La dynamique haussière des marchés d'actions new-yorkais ne doit pas être remise en cause pour autant, estiment les spécialistes.



Dans une note de stratégie, les analystes d'UBS disent renouveler leur objectif d'un S&P 500 à 6200 points en juin 2025, ce qui correspond à un potentiel haussier de presque 6% encore par rapport aux niveaux actuels.



La banque d'affaires suisse dit se montrer positive quant à la trajectoire de Wall Street en raison de la vigueur de la croissance économique, de la solidité des résultats d'entreprise, de l'assouplissement monétaire engagé par la Fed et du boom des valeurs liées à l'IA.



'Si les niveaux de valorisation sont certes élevés, ils demeurent raisonnables au regard d'un environnement aussi porteur', souligne UBS.



L'établissement helvétique rappelle par ailleurs que les niveaux de valorisation se sont révélés jusqu'ici être de bien piètres indicateurs afin d'anticiper les performances futures des actions.



Dans l'immédiat, le compartiment bancaire américain devrait profiter de la hausse marquée des cours de Bank of America, Citi et Goldman Sachs, tous attendus après la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu.



Les investisseurs ont appris une heure avant l'ouverture que l'activité de l'industrie manufacturière s'était contractée dans l'Etat de New York en octobre.



L'indice 'Empire State' des conditions générales calculé par la Fed locale a reculé en effet reculé de 23 points ce mois-ci pour s'établir à -11,9.





