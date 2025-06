Wall Street: la hausse l'emporte, inexorablement avant CPI information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 23:58









(CercleFinance.com) - A Wall Street, le vert s'impose pour la seconde séance consécutive, sans véritable 'catalyseur' mais avec la confirmation que toute mauvaise nouvelle 'concrète' ou 'potentielle' reste ignorée : le 'marché' n'a plus qu'un seul sens depuis le 7 ou le 9 avril et lorsque l'actualité s'avère quasi inexistante, c'est la tendance haussière qui s'impose.



Nouvelle démonstration avec le Dow Jones grappille +0,251%, le S&P500 et le Nasdaq gagnent respectivement +0,55 et +0,6% (toujours dans le sillage des '7 fantastiques' et des semi-conducteurs).



L'absence d'avancées à l'issue de la première journée de la reprise des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine à Londres n'inquiète pas Wall Street : 'si on discute, c'est qu'on à la volonté de parvenir à une solution'.



'Avec les nouvelles discussions ouvertes entre Washington et Pékin, l'optimisme est toujours là', commente Charu Chanana, renchérit la stratégiste en chef des investissements chez Saxo.



'Mais la dynamique a changé, avertit-elle. Le temps des victoires faciles - pauses tarifaires en l'échange de concessions mineures - est bel et bien révolu' , tempère l'analyste.



'Les points de friction sont désormais plus profonds et englobent les embargos technologiques, les questions d'approvisionnement en terres rares, les visas étudiants et les préoccupations liées à la sécurité nationale', prévient la stratège..



En cette veille de publication du 'CPI', le compartiment obligataire a connu une séance en 2 temps : ce mardi matin, nette détente des rendement puis avec le retour de l'optimisme et du 'risk-on' à Wall Street, les T-Bonds ont recédé une bonne partie de leur avance et ils ne se détendent que légèrement: de -1,2Pts sur le '10 ans' vers 4,471%, -2,5Pts le '30 ans' (4,9400%).



Sur le marché des changes, le '$ Index' a fini inchangé à 99,00.





