Ce qu’il faut absolument savoir sur les crypto-monnaies avant de se lancer

cryptomonnaies-4devises (Crédits: Pexels - Worldspectrum)

Les crypto-monnaies, ces actifs numériques décentralisés populaires, suscitent un engouement croissant auprès de nombreux investisseurs Français. Mais avant de plonger tête baissée dans cet univers, il est important de bien comprendre leurs spécificités, leurs avantages, mais aussi les risques associés à ces crypto-monnaie.

Les différents types de crypto et leur rôle dans l'univers des jetons numériques

Le monde des crypto-monnaies est vaste et diversifié. Pour simplifier, on peut les classer en plusieurs catégories selon leurs rôles et leurs caractéristiques.

Le bitcoin est la plus connue des crypto-monnaies, mais aussi la première à avoir été lancée en 2009. Il s'agit d'une forme d'argent numérique qui existe uniquement sur Internet. Le jeton n'est contrôlé par aucune banque ou gouvernement, mais par la technologie blockchain. Vous pouvez utiliser le Bitcoin pour acheter des biens et services ou le conserver comme un investissement, en espérant que sa valeur augmente avec le temps.

Les altcoins, qui regroupent toutes les crypto-monnaies autres que le Bitcoin, offrent un large éventail de possibilités. Certaines fonctionnent comme des plateformes permettant de créer des applications décentralisées (dApps) et des contrats intelligents comme l'Ethereum. Le Binance Coin ou le Solana font partie des altcoins les plus populaires.

Les Non-Fungible Tokens (NFT) sont des actifs numériques uniques, enregistrés sur une blockchain, qui représentent la propriété d'un objet numérique ou physique. Contrairement aux crypto-monnaies classiques, chaque NFT est unique et ne peut pas être remplacé par un autre. Les NFT sont utilisés dans de nombreux domaines, notamment l'art numérique, les objets de collection, les jeux vidéo et l'immobilier virtuel, offrant de nouvelles opportunités aux créateurs, aux collectionneurs et aux investisseurs.

Enfin, les stablecoins sont conçus pour maintenir une valeur stable, généralement indexée sur une monnaie fiduciaire comme le dollar américain. Ils offrent une alternative moins volatile aux autres crypto-monnaies et sont souvent utilisés comme réserve de valeur.

Le potentiel de gain des crypto-monnaies

Le potentiel de gain sur les crypto-monnaies est indéniablement attractif avec des exemples de hausses de prix fulgurantes qui ont fait la fortune de certains investisseurs précoces. Le Bitcoin, par exemple, a gagné plus de 15.000% depuis son lancement en 2009. L'Ether (ETH), le Binance Coin (BNB) et le Solana (SOL) ont respectivement gagné plus de 1.370%, 13 815% et 271% depuis leur création.

Toutefois, vous devez garder à l'esprit que ce marché est extrêmement volatile, c'est-à-dire qu'il est sujet à des fluctuations de prix brutales qui peuvent entraîner des pertes importantes. En 2018 par exemple, le Bitcoin et l'Ether ont perdu plus de 73% et 82% respectivement. En 2022, le Binance Coin et le Solana ont perdu plus de 51 % et 94 % respectivement.

Les risques d'investir dans les crypto-monnaies

Les crypto-monnaies représentent un actif financier alternatif, dont la nature spéculative et le niveau de risque élevé ne conviennent pas à tous les types d'investisseurs. Le risque d'investir dans les cryptos est amplifié par l'enjeu crucial de la sécurisation de ses jetons une fois achetés. Contrairement aux actifs traditionnels, les crypto-monnaies sont entièrement numériques et reposent sur la cryptographie pour leur sécurité. Cela signifie que la perte ou le vol de vos clés privées, qui donnent accès à vos jetons, peut entraîner une perte irréversible de vos crypto-fonds.

Il est donc impératif d'adopter des mesures de sécurité rigoureuses pour protéger vos crypto-monnaies, telles que l'utilisation de portefeuilles matériels (« hardware wallets »), la mise en place d'une authentification à deux facteurs et le stockage hors ligne de vos clés privées. La sécurité de vos investissements en crypto-monnaies dépend en grande partie de votre capacité à protéger vos clés privées contre les pirates informatiques et les autres menaces.

Le marché des crypto-monnaies est encore récent et reste peu réglementé

Le marché des crypto-monnaies, bien que prometteur, présente des risques spécifiques liés à sa jeunesse et à son manque de réglementation. Cette absence de cadre légal clair expose les investisseurs à une volatilité accrue, à des manipulations de marchés potentielles et à des risques de fraude.

De plus, la nouveauté de ce secteur rend difficile l'évaluation précise de la valeur intrinsèque des crypto-monnaies, ce qui peut conduire à des bulles spéculatives et à des krachs soudains. Il est donc essentiel d'aborder cet investissement avec prudence, en faisant de nombreuses recherches et en ne consacrant qu'une part limitée de son capital à cet actif hautement volatile.

Découvrez les ETN crypto négociables chez BoursoBank