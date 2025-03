Wall Street: la guerre commerciale, gros foyer d'incertitude information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 17:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York poursuit son repli lundi, les investisseurs redoutant un nouvel accès de fièvre cette semaine avec l'implantation de nouveaux droits de douane qui pourraient être à même de remettre en cause la croissance américaine, jusqu'ici solide.



En fin de matinée, le Dow Jones cède 0,1% à 41.537,8 points, tandis que le Nasdaq lâche près de 2% à 16.978,3 points.



Le mouvement de baisse entamé à la mi-février pourrait bien prendre de l'ampleur au cours de jours à venir en raison des inquiétudes entourant l'impact des mesures protectionnistes devant être officialisées mercredi par Donald Trump.



Le président américain a prévu de dévoiler toute une série de nouveaux droits de douane dits 'réciproques', dans ce qu'il présente comme un 'Jour de Libération' pour les Etats-Unis.



Mais les investisseurs redoutent que ces mesures protectionnistes amènent les consommateurs américains à réduire leurs dépenses en réveillant l'inflation et les entreprises à reporter leurs projets d'investissement.



Ils craignent par ailleurs que ce fameux 'Jour de la Libération' ne soit en fait le déclencheur d'un conflit commercial plus vaste en suscitant des mesures de rétorsion du Canada, de la Chine ou de l'Union européenne.



L'incertitude est d'autant plus grande que les investisseurs savent qu'il faudra attendre plusieurs mois afin de se faire une idée de l'impact concret du conflit commercial sur l'activité économique.



Pour l'instant, les secteurs de la consommation non-essentielle (-2%) et de la technologie (-1,7%) sont les plus affectés en Bourse, tandis que ceux de l'énergie (+1,5%) et de la consommation de base (+1%) s'en sortent mieux.



Dans ce contexte, l'or joue a plein son rôle d'actif refuge et grimpe au-delà des 3.100 dollars pour inscrire un nouveau zénith à 3.125 dollars l'once.



Les bons du Trésor bénéficient également d'une rotation sur fond de retour de l'aversion pour le risque et le rendement des Treasuries à dix ans efface trois points de base à 4,22%.



Peu de volatilité en revanche sur le marché des changes avec un dollar qui évolue peu face à l'euro, la monnaie unique oscillant toujours du seuil de 1,0810.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.