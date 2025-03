Wall Street: la guerre commerciale agite encore les marchés information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 17:23









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains traversent une nouvelle phase de turbulences jeudi suite au dernier épisode en date de la guerre commerciale, qui oppose cette fois les Etats-Unis à l'Europe.



A l'heure du déjeuner, le Dow Jones creuse ses pertes et lâche 1,1% à 40.909,9 points, tout comme le Nasdaq Composite qui cède 1,6% à 17.365,9 points.



L'annonce ce matin par le président Donald Trump sur son réseau Truth Social de son intention d'imposer une taxe douanière de 200% sur tous les vins, champagnes et alcools en provenance de France et des autres pays de l'Union européenne est venue remettre au premier plan le dossier commercial et ses menaces pour l'économie mondiale, qui avaient quelque peu reflué ces derniers jours.



'L'administration Trump continue de semer des incertitudes politiques', déplore Michael Strobaek, le directeur des investissements chez Lombard Odier.



'Trump 2.0 n'a rien à voir avec Trump 1.0: cette fois, le président semble prêt à sacrifier les marchés et l'économie américaine pour atteindre ses objectifs 'America First'', souligne le professionnel.



'Malgré des fondamentaux macroéconomiques solides, l'incertitude impose une diversification accrue des portefeuilles face à la volatilité', préconise-t-il.



Le message présidentiel a stoppé net les velléités de rebond de Wall Street, qui était pourtant parvenue à se stabiliser hier grâce à des chiffres de l'inflation inférieurs aux attentes.



Témoin de la nervosité des investisseurs, l'indice VIX de volatilité des marchés américains, surnommé 'l'indice de la peur' rebondit de 2,4% à 24,8.



Toutes ces préoccupations ont occulté les indicateurs économiques plutôt satisfaisants publiés en début de matinée.



Le Département du Travail a fait savoir que les prix à la production avaient stagné en février par rapport au mois précédent, mais augmenté de 0,2% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a ralenti de 0,5 point à 3,2% le mois dernier en données brutes.



Ces données confirment la tendance à une meilleure maîtrise des tensions inflationnistes illustrée hier par les chiffres des prix à la consommation, mais qui pourrait être remise en cause par la montée des droits de douane.



Du côté de l'emploi, le Département du Travail annonce avoir enregistré 220.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en baisse de 2.000 par rapport à la précédente.



Au niveau des valeurs, seul Intel parvient à défier la lourdeur ambiante en s'envolant de plus de 16% dans le sillage de la nomination d'un nouveau directeur général, Lip-Bu Tan, tenu en haute estime par le marché.



Les inquiétudes sur le front commercial conduisent les investisseurs à délaisser les actifs les plus risqués pour se tourner vers les valeurs refuges.



Les rendements des obligations du Trésor américain se détendent, avec des Treasuries à 10 ans qui reviennent à 4,30% contre 4,33% plus tôt ce matin.



L'or, valeur refuge par excellence, voit son cours atteindre de nouveaux plus hauts historiques, avec un gain de 1,5% à 2.991,3 dollars, validant le scénario privilégié par certains analystes d'une once à plus de 3000 dollars.





