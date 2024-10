Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la géopolitique et Nike incitent à la prudence information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 15:22









(CercleFinance.com) - Wall Street, à l'instar des places européennes, devrait ouvrir en baisse mercredi matin, les investisseurs n'ayant pas trop le goût du risque face à la multiplication des tensions politiques au Proche-Orient.



Une demi-heure environ avant le coup d'envoi des échanges, les contrats à terme accusent des replis allant de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les investisseurs avaient jusqu'ici réussi à garder la tête froide face aux événements survenus au Moyen-Orient depuis le week-end dernier, préférant se focaliser sur les questions économiques.



Mais ils devraient faire preuve de davantage de prudence aujourd'hui alors que l'escalade entre Israël et l'Iran est montée d'un cran hier soir après le tir par Téhéran de près de deux cents missiles balistiques.



'Le conflit israélo-arabe a souvent été synonyme de périodes de forte volatilité sur les marchés', rappelle Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche de gestion de fortune d'UBS.



'Mais notre scénario de base prévoit que l'affrontement s'arrête avant de se transformer en une guerre totale entre Israël et l'Iran, qui serait susceptible d'impliquer leurs alliés respectifs', tempère-t-il.



Face à la montée du risque géopolitique, les investisseurs préfèrent toutefois se mettre en retrait sur les actifs risqués et se rabattre sur les valeurs les plus sûres.



Cette poussée de tension au Moyen-Orient contribue tout particulièrement à la hausse des cours du pétrole, avec un baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui grimpe de presque 3% pour se traiter autour de 61,7 dollars.



L'or semble un peu moins profiter de son statut de valeur refuge et recule même de 1,7% à 2671,7 dollars pour camper au-dessous de la barre psychologique des 2700 dollars l'once.



Du côté des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à dix ans remonte vers 3,80%, illustrant là encore une moindre 'recherche de la qualité', alors que le dollar poursuit lui son rebond face à l'euro, qui se replie en direction de 1,1160.



Aux inquiétudes d'un embrasement au Proche-Orient sont venus s'ajouter les résultats décevants de Nike, qui a dévoilé hier soir un bénéfice trimestriel en forte baisse, prévu des ventes en baisse de 8% à 10% sur le trimestre en cours et retiré ses objectifs annuels.



Dans un contexte où les marchés s'interrogent sur la direction que prendra la Réserve fédérale lors sa réunion de novembre, les investisseurs ont par ailleurs suivi avec attention les chiffres de l'enquête ADP publiés dans la matinée.



Celle-ci a montré que le secteur privé avait créé 143.000 emplois en septembre, un chiffre supérieur aux attentes, puisque les économistes s'attendaient en moyenne à 125.000 créations de postes.



Mais ce sont surtout les chiffres officiels de l'emploi, attendus vendredi, qui seront susceptibles de relancer le débat sur la possibilité de baisses de taux plus importantes que les deux réductions de 25 points de base actuellement prévues par la banque centrale d'ici à la fin de l'année.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.