Wall Street : la dernière heure a fait la différence, ainsi que la tech
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 07:32
La surperformance du Nasdaq saute aux yeux, mais cela ne reflète pas un puissant sursaut d'optimisme car hausses et baisses étaient assez équilibrées : ce sont les titres Alphabet (+9%) et Apple (+3,8%) qui ont fait toute la différence : le 'tech' a écrasé le classement et 'pèse' pour 90% dans la hausse du jour.
Un autre facteur a pu jouer en faveur de la hausse entre 21h00 et 22h00 : les opérateurs se sont souvenus que Christopher Waller, le plus 'colombe' des membres de la Fed, pressenti pour succéder à Jerome Powell en mai 2026, a plaidé sur CNBC pour plusieurs réductions du loyer de l'argent ces 6 prochains mois et rappelle que la Fed peut ajuster le rythme (comprendre l'accélérer ?) au besoin, en fonction des signaux de ralentissement économique.
Le consensus pour une baisse de taux dans 2 semaines est désormais de 88% et pour fin octobre, une courte majorité de 51% se dessine pour un deuxième acte (contre 47% en début de semaine) et mi-décembre réunit 80% des suffrages : le scénario à 3 baisses de taux est désormais 'dans les tuyaux'.
Il y avait également des 'stats' aux Etats-Unis à 16h00 : les commandes à l'industrie ont chuté comme prévu de -1,3% en juillet (baisse des commandes aéronautiques) et sans surprise également, le nombre d'offres d'emplois aux Etats-Unis selon le rapport 'JOLTS' (ou Job Openings and Labor Turnover Survey) s'est contracté de près de -170 000 à 7,181 millions en juillet, contre 7,357 millions en juin.
Les T-Bonds US 2035 se détendent ce soir de -5,7 points de base à 4,22% (contre 4,302% ce matin), le '30 ans' retombe de 5 points de base vers 4,90% et le '2 ans' efface -3,5 points de base à 3,623%.
