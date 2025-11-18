Wall Street: l'inquiétude autour de la tech pèse avant les résultats de Nvidia

Un opérateur à la Bourse de New York le 14 novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York recule mardi, toujours minée par les craintes entourant le secteur de l'intelligence artificielle (IA) et ses valorisations faramineuses, à la veille de la publication des résultats du géant des semi-conducteurs Nvidia .

Vers 15H00 GMT, le Dow Jones reculait de 1,10%, l'indice Nasdaq lâchait 1,45% et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,98%.

"Les investisseurs sont inquiets, comme en témoigne l'ampleur de la récente vague de ventes", commente David Morrison, de Trade Nation.

En quelques jours, l'indice de référence S&P 500 a ainsi perdu tous ses gains enregistrés sur un mois.

Le recul est en partie dû à celui de Nvidia, dont le titre a fléchi de plus de 12% depuis son plus haut en clôture enregistré fin octobre.

"Les investisseurs de la plus grande entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière ont été ébranlés par l'annonce que certains investisseurs de renom avaient soit réduit leur exposition au concepteur de puces, soit vendu à découvert" leurs actions.

Parmi ces grands noms, le fonds du milliardaire libertarien controversé Peter Thiel et le titan des investissements technologiques SoftBank Group.

Nvidia a été propulsée à des sommets en raison de sa position de leader dans la conception de puces dédiées au développement de l'IA, tirant dans son sillage tout Wall Street.

Bien que la croissance des investissements dans l'IA ait été "un moment extraordinaire", il existe une certaine "irrationalité" dans l'actuelle frénésie qui s'en est emparée, a estimé lundi Sundar Pichai, le patron d' Alphabet , maison mère de Google.

"Compte tenu de (la) position de leader dans le secteur de l'IA" de Nvidia "ainsi que des inquiétudes actuelles concernant les surévaluations et les futurs retours sur investissement", la publication des résultats trimestriels du géant "pourrait être un moment charnière pour les marchés boursiers à l'approche de la fin de l'année", prévient David Morrison.

L'analyste rappelle aussi que "les investisseurs voient également s'éloigner la perspective d'une nouvelle baisse des taux" par la Réserve fédérale (Fed) lors de sa réunion de politique monétaire le mois prochain.

Plusieurs responsables de la banque centrale ont appelé ces dernières semaines à la retenue en raison des risques pesant sur l'inflation.

Les acteurs du marché sont désormais partagés quant à une nouvelle réduction des taux ou non en décembre, selon l'outil de veille CME FedWatch. Ils étaient quasi unanimes un mois plus tôt.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain se détendait nettement, à 4,10% vers 14H50 GMT contre 4,14% à la clôture la veille.

"Les difficultés rencontrées par le marché boursier ont favorisé la recherche de valeurs refuge dans les bons du Trésor", note" Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Côté entreprises, la chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot (-3,43% à 345,99 dollars) était boudée, après avoir abaissé des prévisions pour lannée complète après un troisième trimestre "sous pression" du fait notamment d'une demande inférieure.

Hors éléments execptionnels, son bénéfice net par action devrait reculer davantage que prévu, d'environ 5% (au lieu de 2%) par rapport aux 15,24 dollars de l'exercice 2024.

Le fournisseur américain de services en ligne Cloudflare (-2,76% à 196,76 dollars) était sanctionné pour la panne ayant perturbé plusieurs sites internet, dont le réseau social X et la page d'accès au robot conversationnel ChatGPT.

Nasdaq