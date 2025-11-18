Avec sa nouvelle version de Gemini, Google espère prendre la tête de la course à l'IA

Le géant américain du numérique Google a commencé mardi le déploiement de la dernière version de son outil d'intelligence artificielle (IA), Gemini ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael M. Santiago )

Le géant américain du numérique Google a commencé mardi le déploiement de la dernière version de son outil d'intelligence artificielle (IA), Gemini, avec l'objectif affirmé de prendre la tête de la course à cette technologie dont le potentiel fait rêver le secteur.

Pour les créateurs de Gemini 3, le logiciel est "le meilleur modèle au monde" en termes d'interprétation et de traitement des données issues de textes, images, fichiers sonores ou vidéos, mais aussi grâce à l'intégration d'un nouvel "agent" numérique capable de créer des applications à la demande.

La version précédente, Gemini 2.0, avait été dévoilée en février dernier.

"C'est notre modèle le plus intelligent", a assuré à la presse le directeur de Google pour l'IA, Koray Kavukcuoglu, "nous aimons à penser qu'il aidera chacun à donner vie à ses idées".

Ce nouveau modèle sera disponible dans la version mise à jour de l'application Gemini, pour laquelle Google revendique 650 millions d'utilisateurs mensuels, alors que plus de deux milliards de personnes par mois y ont accès par défaut via le moteur de recherche, selon M. Kavukcuoglu.

"Gemini a créé un nouveau rythme en termes de mise à jour des modèles mais également en les mettant à disposition des gens plus vite que jamais", a-t-il insisté, "nous l'avons livré très rapidement et appris durant l'ensemble du processus".

Pris par surprise par l'émergence de ChatGPT et moqué pour la qualité relative de la première version de son IA générative, fin 2023, Google a largement progressé depuis, au point d'être vu comme un acteur majeur du secteur désormais.

Quelques mois après la sortie de la première version de Gemini, le groupe de Mountain View (Californie) avait sorti AI Overviews, une fonctionnalité intégrée à son moteur de recherche, qui avait suscité de nombreuses moqueries, notamment après avoir proposé une recette de pizza à la colle ou de manger une pierre par jour en réponse à des demandes.

Mais Google a par la suite rapidement amélioré la qualité de son outil intégré à la recherche, et selon le vice-président produit du groupe, Robby Stein, l'intégration de Gemini 3 à son moteur de recherche va représenter un "formidable pas en avant".

- Risque de bulle -

"Ce que permet Gemini 3, c'est cette incroyable capacité de raisonnement dont on nous parle sans arrêt", a assuré M. Stein lors d'un point presse, "vous pourrez avoir une réponse à vos questions les plus difficiles en faisant une simple recherche, ce qui vous permettra d'apprendre beaucoup".

"Les réponses que les utilisateurs recevront de ce modèle sont intelligentes, directes et précises et nous souhaitons nous assurer qu'il évitera les clichés et les flatteries", a insisté M. Kavukcuoglu.

Google a également présenté une nouvelle plateforme de développement de logiciels, Antigravity, qui doit mettre à disposition un agent IA capable de générer de manière autonome des projets d'écriture d'application à partir de consigned données en langage courant, et qui viendrait en concurrence de l'outil IA Claude, développé par la startup Anthropic.

Le groupe assure par ailleurs avoir significativement renforcé la sécurité de Gemini 3, afin de le rendre plus résistant aux cyberattaques et autres usages douteux.

L'IA est vu comme un pari essentiel, au point de susciter les craintes d'une potentielle explosion de la bulle créée par les immenses investissements réalisés.

Dans un entretien à la BBC mardi, Sundar Pichai, le patron d' Alphabet , maison mère de Google, a reconnu que toutes les entreprises seraient lourdement affectées si la bulle de l'IA venait à éclater, ajoutant que la croissance des investissements y avait été "un moment extraordinaire", avec potentiellement une certaine "irrationalité".

Il a aussi lancé une mise en garde contre les besoins énergétiques "immenses" de l'IA, qui ont représenté 1,5% de la consommation mondiale d'électricité en 2024, selon l'Agence internationale de l’énergie.

Il prône le développement de nouvelles sources d'énergie et le renforcement des infrastructures du secteur.